- Un barbat originar din Caras-Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat ca a ucis doi copii pe care sotia sa i-a nascut in 2002 si 2015. Trupurile bebelusilor au fost ingropate in acelasi loc, sub o stanca la aproximativ 200 metri de casa. A

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caras Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Radulescu Pavel sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de omor asupra unui membru de familie.Potrivit anchetatorilor, in cursul zilei de astazi,…

- Politistii care au perchezitionat la casa lui Eugen Stan, agentul de la Rutiera acuzat ca a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei, au facut o descoperire halucinanta. Anchetatorii au intrat...

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…

- CUTREMURATOR. Baiatul de doi ani disparut inca de vineri a fost gasit MORT. De necrezut unde a fost descoperit cadavrul Baiatul in varsta de doi ani disparut de la domiciliu, vineri seara, si cautat de peste o suta de persoane a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost descoperit pe un teren la…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au confiscat, ieri, mii de petarde și artificii, in urma mai multor acțiuni pe care le-au desfașurat in cadrul Planului “Foc de artificii”. Astfel, au fost efectuate doua percheziții pe raza comunei Maureni și satul Șoșdea, la locuințele a doi barbați, unul de 55…

- Mirabela Cristian a fost gasita pe data de 13 octombrie fara suflare, langa A2. Mama acesteia a aflat de moartea fiicei sale abia dupa sase zile de la tragicul eveniment. In prezent, moartea ramane invaluita in mister, fara a sti daca a fost sau nu sinuciere, insa anchetatorii au aflat un lucru esential…

- „Mai am o agenda, daca vreți vi-o dau, ca sa vedeți cat de secreta e. Nu comentez ce spun procurorii. Crdeți ca am vrut sa-l abordez pe șeful DIICOT? Ați interpretat greșit. Doar Dumnezeu poate sa ma protejeze.", a spus Mihai Lucan, potrivit observator.tv. Procurorii au descoperit asupra medicului…

- In perioada sarbatorilor de iarna, parintii sunt in cautarea cadourilor perfecte pentru copiii. De cele mai multe ori, acestia le cumpara micutilor jucarii educative. "Este nevoie sa investim in copii nostri ca sa aiba o dezvoltare adecvata.

- Ies la iveala detalii fierbinti din urma descinderilor care au avut loc in urma cu trei zile la RAR Iasi • Un personaj care putea rezolva orice problema la RAR a fost arestat la domiciliu dupa ce judecatorii au respins cererea procurorilor de arestare preventiva • Anchetatorii suspecteaza ca individul…

- Niste politisti din Bistrita au descoperit metoda perfecta de a tine departe copiii de calculatoare! Zi de zi, agentii se ocupa de 30 de pusti, pe care ii invata judo. Politistii fac asta gratuit, pentru ca majoritatea copiilor nu provin din familii cu mari posibilitati financiare.

- Copiii care se afla in Centrul de Primire in Regim de Urgenta (CPRU), din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, vor avea si in acest an cadouri sub brad, de Craciun. Asta pentru ca oameni mici, dar cu un suflet foarte mare, s-au gandit la ei…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, cultivare…

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in locuința lor din Toronto, in circumstanțe descrise drept „suspecte” de catre poliție. Trupurile celor doi au fost gasite in subsolul locuinței lor, relateaza BBC News. Barry Sherman, fondatorul unei companii farmaceutice, și soția sa Honey au…

- Mino Raiola nu pare multumit de situatia lui Donnarumma (18 ani), care si-a prelungi contractul cu AC Milan in aceasta vara, la capatul unei adevarate telenovele. Agentul jucatorului planuieste sa anuleze intelegerea pe care portarul o are cu formatia din Serie A, in incercarea de a obtine un transfer…

- Povestea trista a Madalinei Badea Ciupitu a inceput in luna martie, cand a nascut un baietel la Spitalul Judetean Arges, care a murit la trei zile de la nastere. Femeia spune ca o bacterie din spital a dus la moartea bebelusului ei si acuza cadrele medicale ca nu au intervenit la timp. "L-am…

- Starea lui Ciprian Sfichi polițistul, ranit marți dimineața in timpul unei misiuni la Radauți s-ar fi imbunatațit, acesta putand ține in mana un telefon pentru a le auzi vorbind pe fetițele sale.

- Moartea unei fetite acum mai bine de 90 de ani a starnit controverse in intreaga lume. Rosalia Lombardo a murit in anul 1920 din cauza pneumoniei, chiar pe 6 decembrie, iar trupul ei a fost depus intr-un sicriu care se afla la o manastire.

- Copiii fac de multe ori tot ce le trece prin cap, insa doi frați din Anglia au lasat-o masca pe mama lor. Femeia i-a surprins exact in momentul in care copilul cel mic avea capul plin de unt. Fratele lui mai mare l-a „ajutat” sa faca acest lucru, pentru ca avea mainile murdare de unt. Imediat dupa aceea,…

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator.

- In fiecare zi, simtim tot mai mult, mai aproape, magia Sarbatorilor de iarna, iar gandul la caminul cald pe care il avem, la oamenii dragi pe care ii vom reintalni, la momentele frumoase pe care le vom petrece ne umple sufletul de bucurie. Si totusi, alaturi de noi, foarte aproape chiar, sunt oameni,…

- Copiii bolnavi de cancer sunt o parte dureroasa a realitatii, care, de cele mai multe ori, ne face sa-i punem intrebari disperate lui Dumnezeu. Si matinalul de la Neatza a trait acest sentiment de neputinta, in fata mortii unui baietel nevinovat.

- Barbatul a absolvit școala de maiștri militari in urma cu doar trei luni. El este originar din Bacau și a fost ulterior repartizat pe un dragor. Imediat și-a inchiriat un apartament intr-un cartier din Constanța. Numai ca zilele trecute și-a incendiat apartamentul și nimeni nu a știut de el pana…

- Politistii de la Transporturi Feroviare l-au depistat, din intamplare, noaptea trecuta, pe Sorin Ioan Rogia, in timp ce acesta se afla in Gara de Nord din Timisoara. L-au oprit, iar cand i-au verificat actele in baza de date, au aflat ca acesta este cautat pentru omor. Imediat dupa prinderea lui, politisti…

- Descoperire șocanta la Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului. Cadavrul unui bebeluș a fost gasit printre gunoaie, cu lovituri la cap. Cei care au gasit fatul sunt oamenii care cauta printre gunoaie dupa plastic și mancare. Aceștia au sunat imediat la 112. Anchetatorii cred ca au de-a face cu un caz de…

- Parinți din raionul Ungheni vor fi instruiți in domeniul tehnologiilor informaționale la biblioteca. Pentru a studia in voie, ei vor puta sa-și ia cu ei și copiii mici, preșcolari. Am scris corect: pentru a studia in voie, caci pentru copii va fi amenajat aici un spațiu special. Totul se datoreaza…

- Un prahovean, socat pe viata dupa descoperirea facuta in padurea de la Plopeni. Omul cauta ciuperci, dar a descoperit un schelet uman atarnat de creanga unui copac. Prahoveanul s-a hotarat sa caute ciuperci prin padurea de langa orasul Plopeni. Nu era prima data cand trecea prin acel loc.…

- Sotul politistei din judetul Olt care, in urma cu cinci ani si-a injunghiat seful a fost gasit, joi, spanzurat in locuinta din comuna Curtisoara. CANCAN.RO. SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA , are detalii exclusive despre acest caz.A (CITESTE AICI:A Seful Inspectoratului de Politie Olt, acuzat ca a violat o…

- Procurorii DNA Timișoara au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a lui Gheorghe Percea, primarul comunei Ciclova Romana din județul Caraș-Severin, dupa o ancheta antepremergatoare care a durat mai bine de șase luni. Edilul este acuzat de folosirea sau prezentarea…

- Daily NK, publicația sud-coreeana care publica știri pe surse sub acoperire din Coreea de Nord, susține ca regimul de la Phenian a transformat, de un an de zile, colonia de munca forțata Tongrim intr-un orfelinat, iar prizonierii ar fi fost transferați in tabara de munca forțata

- Femeia de 41 de ani, asistenta medicala, l-a cunoscut pe barbat pe Internet. Dupa mai multe discutii, acesta a invitat-o la el acasa la o cina romantica. Femeia a acceptat invitatia si nu s-a gandit nici o secunda ca intalnirea ar fi putut-o costa viata. Imediat ce a ajuns in locuinta barbatului,…

- O mașina a cazut in Lacul Morii din Capitala. Pompierii au fost trimiși pentru a recupera autoturismul care plutește la aproape 20 de metri de mal. Scafandrii spun ca nu au fost gasite persoane in interior. Alarma a fost data, marți dimineața, dupa ce oamenii au anunțat la 112 ca au vazut o mașina plutind…

- Ei bine, data viitoare cand mai fac acest lucru, spune-le ca instinctul tau de a merge imediat la copil si de a-l lua in brate este corect. Potrivit unui studiu realizat Universitatea Notre Dame, departamentul Psihologie, copiii care sunt lasati sa planga devin adulti predispusi depresiei.…

- Zeci de copii din Balti vor avea, in premiera, un loc sigur de joaca langa casa. Terenul a fost amenajat in curtea unui bloc de pe strada Uniunea Veteranilor de membrii PDM, in frunte cu deputatul democrat Serghei Chiseliov. O mana de ajutor au dat si parintii.

- Un fermier francez, bogat, și-a ucis soția și cei trei copii de 12, 18 și 20 de ani, dupa care și-a pus capat zilelor. Anchetatorii nu rușesc sa ințeleaga ce l-a deteminat pe barbat sa recurga la acest gest, scrie Le Parisien. Pierre De Bisschop, de 47 de ani, proprietarul unei ferme situate in Nouvion-et-Catillon…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Timis, perchezitiile se desfasoara in localitatile Lugoj, Bocsa si Constanta, fiind efectuate de 12 politisti de investigare a criminalitatii economice din cadrul IJP Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Barbatul de 29 de ani, identificat sub numele de Sayfullo Saipov, 'este un laș pervertit, avea legaturi cu SI și s-a radicalizat' in SUA, a afirmat guvernatorul.Potrivit unor surse apropiate anchetei, atentatorul a lasat un mesaj scris de mana prin care jura credința Statului Islamic.Anchetatorii…

- In timp ce omul de afaceri s-a dus la laborator pentru a ridica rezultatele testului AND, Maria Constantin era citata la Politie pentru a fi audiata, scrie vip24.ro. Citeste si Marcel Toader a dus la testul ADN lenjeria intima a Mariei Constantin din ziua in care se presupune ca l-a inselat.…

- Danut Beg, un producator de ciuperci, zacusca si dulceturi din satul Scaius, judetul Caras-Severin, spune ca biletul de intrare de 20 de lei pe care vizitatorii trebuie sa-l plateasca pentru a intra la targul agricol Indagra din Capitala i-a descurajat pe multi vizitatori sa mai treaca pe la targul…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Mihai Dinca, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca anchetatorii au stabilit faptul ca cei doi barbati au fost impuscati in urma unui conflict spontan, nefiind vorba de o „executie in stil mafiot". „Nu e executie in stil mafiot.…

- 'Cea de-a patra persoana a fost gasita miercuri de autoritatile sarbesti, la 44 km in aval de locul accidentului, iar in aceasta dupa-amiaza, la ora 16,00, au anuntat autoritatile din Romania. Urmeaza ca pe parcursul zilei de azi sa se faca autopsia. Cadavrul este in stare de putrefactie, fapt pentru…

- Un barbat din Amara a descoperit un schelet uman in vița de vie. In stare de șoc, acesta a alertat imediat autoritațile. Mai mul, el crede ca este vorba de soția lui, care a disparut de acasa in urma cu ceva timp. Barbatul a alertat imediat autoritatile, iar politistii au deschis o ancheta. Acesta…

- Gabriella Morley si Matthew Dalton au fost in culmea fericirii atunci cand au aflat ca vor deveni parinți. Cei doi au petrecut aproape noua luni minunate in așteptarea copilului lor, insa la un moment dat gravida nu a mai simțit bebelușul mișcand in pantece.

- Tragedie fara margini pentru o familie din Caraș Severin! Patru persoane, mama, tata și doi copii, de 22, respectiv 3 ani, au plonjat cu mașina în Dunare. Un amic de-ai lor se afla la volan în momentul în care a pierdut controlul volanului. El este singurul care a supraviețuit. …

- Fratele geaman al Lidiei Dragescu, anunț cutremurator dupa ce sora lui s-a aruncat de pe catedrala St. Paul. Tanarul a decis sa nu iși mai serbeze ziua de naștere niciodata. Fratele Lidiei traia in Londra alaturi de mama lor și un frate mai mic. Lidia Dragescu era o patinatoare foarte talentata, insa…