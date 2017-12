Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bals si-a pus capat zilelor in apropiere joi, in apropiere de Navodari si a pierit sub rotile unui tren, la 32 de ani. Barbatul a avut un plan bine pus la punct pentru a incheia socotelile cu viata, spun martorii. Tanarul le-a impartasit intentia sa prietenilor virtuali, pe pagina…

- Un tanar in varsta de 32 de ani s-a sinucis astazi, aruncandu-se in fata trenului in Navodari. Medicii au incercat sa faca tot posibilul sa il tina in viata, insa, din pacate, a murit din cauza ranilor grave.

- Un barbat de 33 de ani, din localitatea gorjeana Bumbesti-Jiu, a murit duminica seara, in jurul orei 20:30, dupa ce s-a aruncat intentionat in fata unui tren, in zona adapostului de animale de la Golești, județul Vrancea. Paramedic...

- Magdalena Șerban, femeia care a aruncat in fața metroului o tanara, are un comportament agresiv și in spatele gratiilor. Individa de la metrou a atacat trei gardience in pușcarie. Aceasta ar fi rupt și spart tot ce a gasit in celula de la Spitalul-penitenciar Jilava.

- Dinamo Chișinau are punctajul maxim dupa șapte etape disputate in campionatul național de futsal. Astfel, incheie anul pe primul loc. Echipa antrenata de Dorin Coceban a obținut o noua victorie in duelul cu Sokol Tiraspol, scor 13-2, transmite IPN. Sergiu Nicolaiciuc a marcat de patru ori și este golgheterul…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, s-a declarat fericit de faptul ca formatia sa a reusit sa invinga FC Botosani, scor 2-1, desi a evoluat in inferioritate numerica timp de o ora si a anuntat ca are nevoie de intariri in vederea play-off-ului.

- Potrivit martorilor, batranul a stat ascuns in zona caii ferate din Medeea, iar cand a trecut primul tren, inainte ca cineva sa poata interveni, s-a aruncat in fața acestuia. Trupul barbatului a fost secționat in doua de catre roțile trenului, scrie libertatea.ro. La locul accidentului s-a…

- Astazi, in etapa 21 din Liga a II-a de fotbal, ultima din anul 2017, Foresta Suceava a reușit sa caștige cu scorul de 5 – 2 pe terenul celor de la ASA Targu Mureș. Robert Bosanceanu a deschis scorul dupa numai 7 minute de joc, iar gazdele au egalat in minutul 28 prin Cosmin Sirbu. Sucevenii ...

- Formatia de rugby Tomitanii Constanta a incheiat seria meciurilor din acest an, ieri, cu o partida amicala contra echipei nationale de pana in 20 de ani a Romaniei. Confruntarea a fost gazduita de stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta si s a incheiat la egalitate, 12 12, dupa ce Tomitanii au condus…

- Pepe și CRBL au deschis ediția de sambata, 2 decembrie, de la ora 20.00, a show-ului “Te cunosc de undeva!”, cu un moment special, in cadrul caruia i-au imitat pe Ștefan Banica și Cabron, cu hit-ul “La masa mea”.

- De la ora 11:00, din preajma Catedralei „Sfanta Treime”, s-a dat startul paradei militare organizata cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Manifestația a inceput cu slujba religioasa oficiata de Preasfințitul Iustin, Episcop al Maramureșului și Satmarului. In continuare, George Moldovan, vicepreședinte…

- Gimnasta Catalina Ponor a participat, ieri, la ultimul concurs din cariera, în Mexic, la ”Abierto Mexicano de Gimnasia”. La 30 de ani, din care peste 25 dedicați gimnasticii, Catalina Ponor pune punct unei cariere în care a adunat 23 de medalii la competiții de anvergura –…

- Un barbat a ales sa-și încheie socotelile cu viața într-un mod cumplit. Acesta a sarit în fața trenului ce circula pe ruta Constanța - Mangalia, în zona stațiunii Neptun, și deși mecanicul de locomotiva a frânat, impactul nu a mai putut fi evitat. Șocat, mecanicul a…

- Doua persoane au ales astazi sa-si incheie brusc socotelile cu viata. Un barbat in varsta de 63 de ani s-a aruncat de la etajul trei, iar un altul s-a spanzurat in subsolul blocului in care locuia. Vecinii spun ca era un om la locul lui si nimeni nu a banuit ca o asemenea tragedie avea sa se intample.…

- O romanca de 28 de ani s-a sinucis in Portul Calais. Tanara s-a aruncat de pe un feribot, duminica, 19 noiembrie. Imaginile cu momentul in care romanca de 28 de ani s-a aruncat de pe feribot in Portul Calais au fost surprinse de o camera de supraveghere a feribotului. Corpul tinerei a fost recuperat…

- Baiatul de șapte ani, cadavrul caruia a fost gasit intr-o fantana din localitatea Verejeni, raionul Telenesti, a fost impușcat. Mariana Betivu, ofiter de presa al Inspectoratului General de Politie, a declarat pentru IPN ca acesta are o plaga in umarul stang. Un minor de 14 ani este audiat in legatura…

- O noua seara plina de emoții pentru concurenții "X Factor"! Vineri seara, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla"s Dreams au jurizat ultima ediție de audiții din acest sezon, astfel...

- Argentinianul Jorge Delhon, fost oficial al forului din Țara Tangoului, aflase ca Alejandro Burzaco l-a dat pe mana procurorilor in procesul FIFA din SUA. Nu a suportat gandul ca va ajunge la tribunal. Afland ca Alejandro Burzaco, martor in procesul de la New York, a vorbit despre implicarea lui in…

- La fata locului a venit si tatal fetei care i-a gasit rucsacul pe pod. Se pare ca parintele a fost alertat de o prietena a fetei care a primit un mesaj din partea acesteia. Reprezentantii ISU Dobrogea au solicitat sprijinul scafandrilor pentru a cauta fata. Mama tinerei spera ca aceasta…

- Mii de persoane au protestat in aceasta seara, in Bucuresti si in mai multe orase din tara fata de proiectul de modificare a Legilor Justitiei si a OUG de modificare a Codului Fiscal. Peste 1.000 de persoane au plecat in mars de la Piata Victoriei catre sediul PSD de pe soseaua Kiseleff, potrivit Agerpres.…

- Astazi s-a jucat ultima etapa a turului din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, o etapa in care "lidera" Viitorul Soporu de Campie s-a chinuit in meciul de pe teren propriu cu cei de la Flacara Grindeni, intr-o partida pe care au castigat-o greu cu scorul de 4-3. Read More...

- Doi parinți și-au luat cele trei fiice, cu varste cuprinse intre trei și 16 de ani, și s-au aruncat cu toții in fata trenului.Cadavrele lor au fost descoperite pe o cale ferata din Sambalpur, un oraș din estul Indiei.

- Scandalul dintre Maria Constantin și Marcel Toader se pare ca afecteaza mai și creeaza cearta intre mai multe persoane. Omul de afaceri a intrat intr-o discuție conflictuala cu doamna Camelia Mitoșeru.

- Brad Bufanda, de 34 de ani, celebrul pentru rolurile sale din „Veronica Mars” si „Malcolm in the Middle”, s-a sinucis. Corpul actorului ar fi fost gasit pe caldaram, langa o cladire din Los Angeles, vineri noaptea, dupa ce ar fi sarit in gol, potrivit unor surse citate de TMZ, transmite mediafax.ro.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a primit, ieri, trofeul de lider mondial WTA la final de sezon, a declarat, in conferința de presa de la Singapore, ca a realizat ceva uriaș pentru țara sa prin aceasta performanța. Simona Halep a urcat pe primul loc in clasamentul mondial pe 9 octombrie,…

- Moartea celor doi romani gasiti fara viata pe un camp din Italia ramane in continuare un mister. Cei doi tineri se pare totusi ca au presimtit ca ceva rau are sa se intample, avand in vedere una dintre cele mai recente postari ale uneia dintre victime. Cu o zi inainte de a fi asasinat cu sange rece,…

- Un barbat a aruncat marți mici steaguri ruse la trecerea președintelui american, Donald Trump, in timpul sosirii acestuia la Congres, transmite AFP, iar EFE releva ca respectiva persoana a fost reținuta. Identificat ca Ryan Clayton, barbatul de 36 de ani a lansat stegulețele spre președintele…

- Mai mulți șoferi au fost nevoiți astazi sa se fereasca din calea unui tânar inconștient de 23 de ani. Acesta s-a urcat la volanul unei mașini fara a deține permis de conducere. Ca și cum asta nu ar fi fost suficient, baiatul se afla și sub influența substanțelor halucinogene. Tânarul…

- Consiliul Judetean Maramures a incheiat un contract cu Societatea Drumuri si Poduri S.A. Maramures pentru deszapezirea drumurilor judetene in sezonul rece 2017 – 2018. Gheorghe Popan Dorca, director al SC Drumuri si Poduri a declarat ca institutia pe care o conduce a incheiat procedura de achizitie…

- Programul de guvernare mult laudat in momentul prezentarii de catre liderii coaliției PSD-ALDE le cauzeaza acum mari probleme. Intr-o declarație de presa, Tariceanu a fost luat la rost de reporteri privind masurile promise și neimplementate și calendarul de discutare a acestora, iar liderul ALDE a fost…

- Romanca Lidia Dragescu, moarta luni dimineața la Londra dupa ce a cazut de la o inalțime de 30 de metri de pe catedrala St Paul, se pare ca s-a sinucis. Acestea sunt cele mai recente informații furnizate de presa din Marea Britanie, care citeaza surse din poliția londoneza. Oamenii legii au gasit in…

- Mama lui Dani Oțil a veni in București sa-și insoare baiatul. Dorina a fost invitata in cadrul unei emisiuni tv și s-a dat de gol. ”Am venit sa-l insor pe Dani.Vreau sa-l vad insurat, sa-mi faca un nepot. In privința fetelor, nu am preferințe. Din platou imi place de Flavia, de Miruna, dar oricum…

- Explicația, vaga, dintr-un comunicat al Metrorex, este de ce circula, sambata, la orele pranzului, trenurile Metroului cu dificultate intre Universitate și Piața Romana. In fapt este vorba de moartea unui tanar de 25 de ani care a plecat pe linie tocmai pentru a fi ucis. „Astazi, 14.10.2017, incepand…

- Becali a aruncat bomba: ”Dica mi-a spus ca pentru el Alibec nu mai exista! L-a exclus din lot. A fost amendat cu 25 la suta din contract”. Denis Alibec a rupt o ușa la stadionul de la Voluntari, dupa ce a fost schimbat spre finalul meciului FC Voluntari – FCSB, scor 0-0. Primul care l-a criticat a fost…

- Irina Begu - Maria Sarapova, meciul care ar fi trebuit sa se joace ieri, dar a fost amânat din cauza ploii, se disputa acum, în mansa inaugurala a turneului International de la Tianjin (China).

- Imagini incredibile au fost surprinse de catre un vatman în Arad, unde un barbat a sarit în fața mașinilor și s-a lovit intenționat de botul tramvaiului. Un barbat trecut de prima tinerețe s-a aruncat în fața unor mașini care circulau în sensul giratoriu din…

- Aflați la cea de-a treia ediție în Domnești, GT Auto Club Sportiv, Automobil Clubul Roman și gazda evenimentului, Primaria Domnești - Argeș au reusit sa organizeze una dintre cele mai frumoase curse din acest an, etapa a șasea, CUPA DOMNEȘTI – ARGEȘ. Un traseu foarte atractiv,…