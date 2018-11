Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc vineri seara la un concert la Balul Bobocilor, cand o dansatoare a lesinat si 24 de ore mai tarziu a murit intr-un spital din Sebis. Cantareata de pe scena era chiar Letitia Roman, o tanara care a devenit cunoscuta dupa ce a participat la „Vocea Romaniei”. Jivan Diana, femeia de…

- Dansatoarea in varsta de 35 de ani, care s-a prabușit pe scena, la Sebiș, in timp ce dansa, a fost resuscitata de trei ori. Marturisirea a fost facuta de medicul Cristian Sarb, managerul Spitalului de Boli Cronice Sebiș, unde fata a fost transportata. Medicul a declarat ca tanara a intrat in stop cardio-respirator,…

- Momentul in care Diana se prabușește pe scena Casei de Cultura din Sebiș a fost surprins de un spectator cu telefonul mobil. The post Video cu momentul in care Diana se prabușește pe scena Casei de Cultura din Sebiș. Dansatoarea a murit la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Familia unei tinere de doar 33 de ani a fost lovita de o drama greu de redat in cuvinte. Tanara a murit, in ciuda eforturilor pe care medicii le-au facut pentru a o salva. Ea se afla seara trecuta pe scena, la un eveniment al unui liceu din Sebis, oras din judetul Arad, conform aradon.ro. […] O tanara…

- Tragedie. Unei tinere care facea parte din trupa de dans a unei soliste de muzica usoara i s a facut rau pe scena casei de cultura Sebis, Arad, informeaza Antena3.roFemeia de 33 de ani dansa impreuna cu sotul ei la spectacolul organizat pentru un bal al bobocilor. La un moment dat, aceasta a cazut din…

- Florin Busuioc a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau pe scena, in timpul unui spectacol. Medicii l-au resuscitat și urmeaza sa fie operat. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, se afla la Craiova, iar in timpul piesei de teatru in care juca pe scena Filarmonicii Oltenia,…

- Delia a postat pe contul de socializare un video in care le explica fanilor, cum colegul ei a scapat-o pe podea, in timpul unui joc nevinovat la filmari. Artista sare in carca lui Mihai Bendeac, el incearca sa o țina și, la un moment dat, Delia pur și simplu se lasa pe spate și cade. „Nu știu ce mi-a…

- Cel puțin trei persoane au murit și alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orașului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o mașina, au transmis autoritațile locale, relateaza BBC, conform Mediafax.Printre personele…