Stiri pe aceeasi tema

- Artista de muzica country Kate Cook a parasit aceasta lume la 36 de ani. Trupul sau a fost descoperit in aceasta dimineața intr-un tufis din apropierea casei. In ciuda imprejurimilor in care a fost gasita moarta regretata cantareața, oamenii legii nu trateaza cazul ca fiind o moarte suspecta, relateaza…

- Florin Manea, un roman stabilit cu familia in Marea Britanie, si-a pierdut viata in urma cu cateva zile. Familia acestuia acuza medicii ca l-au lasat sa moara, iar acum, Cristiana, sotia lui, a ajuns la capatul puterilor si a transmis un mesaj cutremurator, pe contul de Facebook.

- Cutremurator! O tanara din Constanța a furat toți banii pe care i-a strans din donații pe Facebook pentru a ajuta o fetița din Neamț bolnava de leucemie. Cum a reușit aceasta ticaloșie

- Un marinar în vârsta de 64 de ani a murit și iar altul de 51 de ani este la spital, ranit, dupa ce, în timpul nopții de miercuri spre joi, au cazut între între remorchere în dana zero a portului Constanța. Polițiștii fac cercetari în acest caz și au fost sesizați…

- Politistii au fost alertati la ora locala 11.50."Din nefericire, un barbat care avea in jur de 50 de ani a fost declarat mort la fata locului. Familia sa a fost informata", se arata in comunicatul politiei. Barbatul era singura persoana din avion.

- Anuntul trist a fost facut chiar de stapanul patrupedului, care a precizat ca Boo a murit vineri, in timp ce dormea, și ca inima lui a cedat. „Familia noastra este distrusa de durere, dar ne consolam cu faptul ca acum nu mai are nicio durere”, se arata in mesajul publicat pe pagina lui Boo,…

- Un roman in varsta de 33 de ani a murit in Italia, la Roma, dupa ce a incercat sa fure o mașina. El a fost identificat de carabinerii locali și urmarit. Scena s-a terminat tragic pentru roman. Totul s-a intamplat la Roma, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Poliția a descoperit o mașina Wolkswagen Tiguan,…

- Un incendiu violent a mistuit in aceasta dimineata locuinta unei familii din localitatea Limanu, judetul Constanta. Cu toate ca la fata locului au interveneit si au reusit sa stinga focul, locuinta a fost distrusa in totalitate.Potrivit ISU Dobrogea, incendiul se manifesta la o casa de aproximativ 40…