Cutremurător, mama şi bebeluşul au fost găsiţi morţi Miercuri, o nava a organizatiei umanitare germane Sea-Watch a anuntat ca a salvat 65 de imigranti extracomunitari din sudul Marii Mediterane. Unii imigranti au primit vineri permisiunea de a debarca in Italia. Din pacate, Un bebelus si o femeie au fost gasiti morti in largul arhipelagului spaniol Insulele Canare, unde erau cautati dupa ce cei 25 de migranti ajunsi la bordul unei ambarcatiuni improvizate le-au semnalat disparitia, au anuntat autoritatile. "O persoana particulara pe skijet a descoperit cadavrul unui bebelus plutind in apa", a spus pentru AFP purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

A fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane la doi porci mistreti gasiti morti in fondurile de vanatoare 27 Berca, si respectiv 41 Beceni pe raza administrativ teritoriala a UAT Berca si respectiv Beceni.

