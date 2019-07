Stiri pe aceeasi tema

- Mama Alexandrei Maceșanu, fata despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de suspectul din crimelor din Caracal, a fost sunata joi de un barbat care i-a spus ca este iubitul fetei și va pleca impreuna cu ea in strainatate. Vineri, ramașițe umane au fost gasite in locuința unui mecanic auto din caracal,…

- Cazul celor doua eleve disparute a oripilat o țara intreaga! In "Casa Groazei" s-ar fi petrecut mai multe orori, iar Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, a facut marturisiri uluitoare anchetatorilor.

- UPDATE, ora 14:25 – Un barbat din Caracal, in varsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect in cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. In ultimele trei luni mai multi tineri au disparut din localitatile invecinate. Ancheta este in plina…

