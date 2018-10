Tupa The Case isi va lansa noul single la Timisoara. Invitati: Flarehead

Joi, 8 noiembrie, de la ora 21.00, fanii trupei timișorene sunt invitați să-i vadă pe băieții de la The Case pe scena Reflektor Venue! „Piesa «Means to an end» este al doilea single al formației cu producătorul Adam Whitaker, după «Road to Nowhere», lansat… [citeste mai departe]