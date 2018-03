Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane au solicitat urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor 5 romani morți in Cehia. Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Primul care a vazut dezastrul a…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- Guvernul ia masuri, dupa incidentul de la uzina chimica din Republica Ceha, accident soldat cu decesul a cinci romani. O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile victimelor,…

- Șase oameni și-au pierdut, joi, viața in urma exploziei devastatoare de la o uzina din Cehia, la 50 de kilometri de Praga. Cinci dintre ei sunt romani, iar, dintre aceștia, doi sunt din Dambovița. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are noi detalii in acest caz. Unul dintre cei care au murit in explozia…

- Cinci romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi, intr-o uzina din Cehia. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. Iata și ce transmite Ministerul Afacerilor Externe: ”In continuarea informațiilor cu privire la explozia produsa…

- Bilanțul victimelor exploziei puternice ce a avut loc la uzina chimica din Cehia a crescut. Inca doi romani au fost identificați ca fiind printre decedați, anunța Ministerul Afacerilor Externe.

- Potrivit informațiilor obținute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetațeni romani. Numarul cetațenilor romani decedați in urma tragicului eveniment a urcat la 5.

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, informeaza un comunicat MAE transmis AGERPRES. ''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei…

- O explozie a avut loc la uzina Synthos din orașul Kralupy nad Vltavou, situat la nord de Praga. 6 oameni au murit și mai mulți au fost raniți, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor, citat de Associated Press.

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Oamenii din catunele nestiute ale Romaniei filmate de TVR 1 pentru seria „Izolati in Romania” au ajuns la sufletele oamenilor. Telespectatorii i-au ajutat, de-a lungul timpului, asa cum au putut. Petre si Vasile, doi batrani care isi duc viata asa cum pot, in casute batranesti de munte, fara sa aiba…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. "Apararea…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri.

- "Aplicarea politicilor destinate romanilor de pretutindeni se va face in noul cadru legislativ oferit de actualizarea, in 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern de astazi, in scopul promovarii și protejarii dreptului cetațenilor ucraineni de etnie romana…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

