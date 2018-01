Stiri pe aceeasi tema

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- Inspectoratul de Poliție Județean Argeș anunța ca, incepand cu 3 ianuarie 2018, programul de lucru cu publicul de la ghișeul Serviciului Cazier Judiciar Statistica și Evidențe Operative se va modifica. Astfel, incepand cu prima zi lucratoare a anului viitor, programul de lucru cu publicul de la ghișeul…

- CFR a demarat o campanie &"T...RENul lui Moș Craciun&". &"Moșul a descins prin țara cu T...RENUL. La București, Sinaia, Craiova, Pitești... chiar și la mare, la Constanța. La Cluj, desigur a avut escala.

- Primarul Cornel Ionica a continuat traditia din ultimele luni si a premiat cele mai longevive cupluri din Pitesti. De data aceasta, edilul a premiat 56 de cupluri ce au ajuns la 50 de anis au chiar 60 de ani de casatorie neintrerupta. Au fost premiate 49 de cupluri pentru 50 de ani de casnicice si…

- Leonte Ianovschi jr., antrenorul de tenis care a descoperit-o pe jucatoarea de tenis Ruxandra Dragomir, a decedat la 63 de ani din cauza unui accident vascular. Leonte Ianovschi junior a fost alaturi de Ruxandra Dragomir pentru o mare parte a carierei acesteia. Acesta va fi inmormantat duminica, la…

- Tatal primei victime pe care Magdalena Serban a incercat sa o arunce in fata metroului a dat detalii socante despre acest caz. Aceasta a povestiti cum femeiea a incercat sa i omoare fata, dar, de asemenea, a relatat ca aceasta avea scris un mesaj cutremurator in palma.

- Procesul intentat de șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, postului Antena 3 și mai multor realizatori de programe de la acest post de televiziune a fost suspendat de Curtea de Apel Ploiești, instanța pe rolul careia se afla dosarul. Suspendarea ramane valabila pana la finalizarea…

- Vineri seara s-a auzit, in Sala Polivalenta din Iasi, gongul final al celei de-a 38-a editii a Centurii Moldovei la box, turneu international de traditie la care au participat pugilisti din sase tari. Romania a fost reprezentata in gala finala de opt pugilisti la sapte dintre cele zece categorii,…

- La fel ca și machiajul sau coafura, manichiura trebuie sa fie in ton cu personalitatea ta, dar și cu tendințele sezonului, iar pentru iarna lui 2017, tendințele in manichiura sunt diversificate. Vrei sa ai unghii frumoase, ingrijite și chic de Sarbatori? Vino la salonul ROAA Beauty Zone din Pitești…

- Florin Chilian a avut parte de o copilarie foarte grea, acesta a fost parasit de tata, fiindca, spune el, era un bebelus urat , iar mama sa l-a dat in grija unor batrani pe care artistul a ajuns sa-i considere bunici.

- Parintii unui baietel in varsta de trei luni, decedat in weekend, la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, ii acuza pe medici ca i-au trimis cu micutul acasa, desi copilul era in stare grava.

- In perioada 20 octombrie-16 Noiembrie 2017, Universitatea din Pitești a fost vizitata de cadre didactice venite din Armenia, Bulgaria și Egipt pentru a susține o serie de prelegeri adresate studenților și pentru a discuta oportunitați de cooperare cu Universitatea din Pitești. Evenimentul – International…

- Parinții unui baiețel de trei luni, mort, sambata, la Spitalul De Pediatrie din Pitești, se pregatesc acum de inmormantare. Dincolo de durearea imensa, oamenii au și o alta apasare, aceea ca micuțul lor s-a stins cu zile. Mama ii acuza pe medici ca l-au lasat pe micuț sa moara. Roberto Cristian avea,…

- Circulatia rutiera pe sensul de urcare al DN1 Ploiesti – Brasov se desfasoara ingreunat, in conditii de aglomeratie, pe tronsonul Cornu de Sus – Comarnic si in zona statiunii montane Busteni, judetul Prahova, din cauza numarului mare de masini. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza…

- In urma cu o saptamana, cand PNL a organizat mitinguri de protest in intreaga țara, la Timișoara s-au strans sub 100 de oameni in fața Palatului Administrativ. Ca o comparație, in tradiționale fiefuri PSD, precum Galați, Pitești sau Iași, au ieșit peste 500 de oameni.

- In jurul orei 17.00, un accident rutier a avut loc la ieșirea din Pitești spre Brașov, in zona complexului Slava. Au fost implicate un autoturism și o motocicleta. In urma impactului, șoferul motocicletei a fost ranit. Motociclistul a incercat sa depașeasca pe dreapta o mașina aflata in mers. Mașina…

- Casa de Cultura a Studentilor Galati organizeaza sambata, 25 noiembrie 2017, ora 18.00 in Clubul Fratelli, evenimentul “Gala Extravagance”. Gala a fost realizata anual, incepand cu anul 2005 pana in anul 2012, avand 8 editii la activ, proiectul fiind reluat din anul 2016 . “Gala Extravagance” a fost…

- Ionut Negoita a anuntat ca vrea sa vânda clubul Dinamo cu suma de 4 milioane de euro, iar Gigi Becali s-a implicat imediat în acest caz. Patronul FCSB a cautat un nou investitor pentru "câini".

- Apar noi informatii cu privire la explozia produsa la un restaurant in Pitesti. Se pare ca doua persoane au fost ranite in urma exploziei. Acestea s-au ales cu arsuri in urma exploziei. Una dintre victime are arsuri la nivelul picioarelor, iar o a doua victima are arsuri pe fata si pe maini. …

- Polițiștii de la Poiana Lacului au incercat sa opreasca un șofer pentru un control de rutina. Teribilistul nu a oprit, fapt pentru care echipajul de poliție a inceput urmarirea acestuia. In momentul in care polițiștii au incercat sa depașeasca mașina urmarita, șoferul acesteia a virat brusc…

- Basarab Panduru a analizat meciul pierdut de FCSB pe terenul lui Poli Iași, scor 0-1, și a ajuns la concluzia ca jucatorii lui Nicolae Dica au fost foarte obosiți dupa revenirea de la echipa naționala a Romaniei, dar și de la cea de tineret. "Jucatorii Stelei au fost statici și mi-am dat seama ca va…

- Directia de Sanatate Publica Arges a mai inchis un izvor din Pitesti, dupa ce in probele de apa recoltate si analizate din punct de vedere fizico-chimic si microbiologic au fost gasite bacterii si amoniu in exces.

- Polițistul Andrei Gottwald a fost condus pe ultimul drum, marți, 14 noiembrie, mașina cu trupul sau neinsuflețit fiind urmata de un cortegiu impresionant format din membrii familiei și apropiați. Printre mulțimea de persoane s-au aflat și foarte mulți colegi de ai sai din poliție. La slujba de inmormantare…

- Un tanar de 29 de ani a ajuns in coma la spital si alte doua femei au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe Drumul National 79 Din primele cercetari se pare ca soferul unui taxi a acrosat o caprioara, a pierdut controlul volanului iesind de pe partea carosabila si a ajuns intr-un sant.

- Cateva sute de oameni s-au adunat, duminica, in fața Guvernului, pentru a protesta impotriva OUG de modificare a Codului Fiscal, precum și a Legilor Justiției. Cei prezenți scandeaza lozinci antiguvernamentale și anti-PSD, flutura steaguri tricolore și ale UE și bat…

- Tragedie intr-o familie din Pitesti! Un politist in varsta de 32 de ani s-a stins din viata pe strada, sambata. Conform adevarul.ro, este vorba de Andrei Gottwald, un tanar fost lucrator la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti.

- Nepotul Regelui Mihai: Nici macar in perioada exilului, noi nu am fost desparțiți Nicolae Medforth-Mills sustine ca, saptamana aceasta, a fost a saptea oara cand a incercat sa il vada pe Regele Mihai, precizand ca de fiecare data a fost refuzat. Nepotul Regelui sustine ca ar vrea sa i se explice de…

- BNS a anunțat protestul pentru vineri, 10 noiembrie, incepand cu ora 14.00, cand aproximativ 1.500 de membri de sindicat vor protesta la Timișoara, in fața sediului Prefecturii Timiș. „Acțiunile de protest au ca tema centrala transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat dar…

- Dacia Duster Pick-up revine in actualitate, odata cu lansarea noii generații a SUV-ului fabricat la Pitești. Presa franceza scrie despre posibilitatea ca pick-up-ul Oroch, fabricat și vandut in America de Sud, sa vina acum ...

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, este noul consilier personal al primarului din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau. „Este un om cu experienta, care a fost timp de 24 de ani primar. A facut foarte multe, a condus un municipiu mare, iar eu sunt un om care invata tot timpul si am nevoie…

- Mai multe persoane au ajuns la sfarșitul saptamanii trecute la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului județean, dupa ce au avut de suferit de pe urma consumului de bauturi alcoolice. Un barbat din comuna Cotești a fost trimis la psihiatrie, dupa ce s-a prezentat la UPU Focșani cu stare de sevraj…

- Politistii au depistat un tanar de 19 de ani din Bolintin Vale, judetul Giurgiu, in timp ce conducea un autoturism, pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, circuland cu viteza de 214 kilometri la ora. Ulterior, el a fost filmat in timp ce efectua manevra de depasire pe banda de urgenta. Politistii…

- O țara intreaga ii plange pe cei cinci tineri care și-au gasit sfarșitul arși de vii, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism.

- "In 2009, inainte de alegeri, se stia ca domnul Catalin Voicu are o relatie foarte buna cu anumiti judecatori, era cunoscuta relatia si influenta pe care acesta o avea asupra unor judecatori. In acest context, in anul 2009 era o presiune. Eu cred ca cei care erau la PSD au incercat - scorul fiind…

- Omul de afaceri a fost eliberat in luna iulie, dupa ce a ispasit trei ani din condamnarea de 10 ani, dispusa in dosarul „ICA”. „Pana la data de 24 aprilie 2017 petentul a executat un total de 1.408 zile din care: 387 zile executate pe baza muncii prestate si/sau a instruirii scolare si formarii…

- Purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut, a declarat pentru Agerpres ca pompierii au intervenit, luni dupa-amiaza, pentru indepartarea unui panou publicitar care s-a prabusit pe autostrada A1, in dreptul kilometrului 21, pe sensul de mers catre Pitesti.Din cauza vantului care a batut…

- Doi barbați au fost condamnați luni de un tribunal din Dortmund la cate 2 ani și 10 luni de inchisoare pentru ca au incercat sa șantajeze compania Lidl, pretinzand ca au pus pesticide in alimente distribuite de lanțul german, transmite luni DPA. Cei doi barbați, în vârsta…

- Sarbatoritii acestui week-end sunt: Sambata, 28 octombrie: Vasile Leau – primar Boteni. Duminica, 30 octombrie: Nicolae Barbu – primar Valea Iasului si Ion Adrian – sef statia CFR Pitesti. Din partea Universului argesean, tuturor, un sincer „La multi ani!”.

- Moartea celor doi romani gasiti fara viata pe un camp din Italia ramane in continuare un mister. Cei doi tineri se pare totusi ca au presimtit ca ceva rau are sa se intample, avand in vedere una dintre cele mai recente postari ale uneia dintre victime. Cu o zi inainte de a fi asasinat cu sange rece,…

- Un drapel anti-Trump, o controversata opera de arata inaltata pe turnul unui centru cultural din Nantes (vestul Frantei) a fost, in noaptea de marti spre miercuri, tinta unui atac cu drona, in incercarea de a-i da foc, scrie AFP.

- Suporterii echipei FC Arges nu mai accepta situatia in care se gaseste echipa lor de suflet si nici faptul ca a devenit o moda ca cei de pe banca si jucatorii sa fie satisfacuti cu obtinerea unui punct. De etape bune, fanii cer in mod constant demisia lui Iordan Eftimie, un antrenor ce pare depasit…

- Vineri, 20 octombrie, la Biblioteca „Dinicu Golescu”€ a fost deschis oficial primul club de scrima din judet, „Spadasinii argeseni. Acesta este un club privat condus de președintele Catalina Frintura, care a reusit insa deja o performanta: sa aduca in Pitesti si Mioveni conducerea Federatiei de Scrima…

- O femeie din Pitești a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut. Viața a lovit-o crunt pe Cristina Manea, o tanara in varsta de doar 23 de ani din Pitești, perfect sanatoasa pana cum trei luni, cand a adus pe lume o fetița. Familia sa a trecut de la extaz la agoni ,i ndoar cateva momente, a adus…

- In perioada 23-29 octombrie, Romania va fi gazda turneului de calificare pentru echipele U17, prima faza de calificare pentru Campionatul European Under 17, care va avea loc in Anglia in 2018. In țara noastra se vor juca partidele din cadrul grupei a zecea, din care fac parte alaturi de Romania naționalele…

- In urma cu trei zile Ford anunta “cu surle si trambite” intrarea in productie a noului EcoSport, SUV-ul de clasa mica ce are misiunea de a revitaliza productia de la Craiova, unde in ultimul deceniu activitatea a fost una relativ restransa. Dar tot de zece ani, de cand politicienii de la…

- Portarul echipei FCSB, Eduard Stancioiu, a fost la un pas sa cada victima unei cunoscute grupari de camatari, dupa ce a achizitionat un teren în Cluj. Potrivit stirileprotv.ro, fotbalistul de 36 de ani a platit gruparii "Dama cu Camelii" 20.000 de euro, însa membrii acesteia…

- O actrita americana de 35 de ani, care a jucat in mai multe piese de teatru si a avut mai multe roluri la TV a vrut sa arunce o femeie necunoscuta in fata metroului din New York, in weekend,scrie Realitatea.net.

- Doi copii, de doi și patru ani, au murit dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma unui incendiu - mama lor plecase la magazin, sa cumpere lapte, și, potrivit autoritaților, era foarte grijulie cu cei mici. Dându-și seama ce s-a întâmplat, femeia a încercat…