- Unul dintre cei mai mari criminali in serie ai Romaniei a fost prins la Caracal. Anchetatorii au gasit ramasitele a cel putin patru oameni intr-o casa a ororilor. Doua tinere din judet, date disparute in ultimele patru luni, au fost sechestrate si ucise acolo de un mecanic auto pe nume Gheorghe Dinca.

- Alexandra a sunat de trei ori la 112, sperand ca va fi salvata din mainile lui Gheorghe Dinca. Dupa ce au asteptat ore in sir o hartie ca sa poata actiona, anchetatorii au descins, intr-un final, in locuinta suspectului, din Caracal.

- Potrivit surselor citate, suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele, desi in curtea imobilului in care locuia a fost gasit un butoi cu resturi umane, inclusiv cu bijterii…

- Noi informații uluitoare apar in cazul Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal de mecanicul auto Gheorghe Dinca. La ultimuul apel pe care l-a dat la 112, tanara a fost surprinsa de criminal, iar ultimele ei cuvinte au fost "Vine, vine...". Apoi, convorbirea s-a intrerupt. Atacatorul ar fi…

- Noi pasaje din apelul disperat al Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal, au fost dezvaluite și sunt imposibil de suportat de ochii sau urechile cetațenilor unei intregi țari. Informațiile ultima ora sunt de-a dreptul infioratoare

- Sfarsit tragic pentru Alexandra, copila care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Tanara a sperat pana in ultimul moment ca va fi salvata si a sunat de trei ori la 112. Politistii fac cercetari de aproximativ 13 ore in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie.

- Alexandra, fata disparuta miercuri, din Caracal, dupa ce s-ar fi urcat in mașina suspectului, a reușit sa sune, joi seara, la 112 și sa ceara ajutor. Din nefericire, STS-ul i-a localizat telefonul intr-o arie din munții Apuseni și in alte trei locații greșite, anchetatorii pierzand ultima șansa de o…

