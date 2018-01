Stiri pe aceeasi tema

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- ZBOR FRANT Iuliana Valeria Popa, studenta de numai 19 ani care dorea sa ajunga politista, a murit din cauza unui anevrism cerebral, spun medicii legisti. Fata a fost adusa acasa, dar va fi condusa pe ultimul drum, duminica, dupa slujba. Familia este inca in stare de soc, ca si fostii colegii de liceu,…

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- ASS FC Vaslui este lidera ligii a patra, fiind singura echipa neinvinsa in campionat, avand la activ noua victorii și doua remize. ASS FC Vaslui a terminat turul ligii a patra pe primul loc al clasamentului, la o distanța de trei puncte de principala urmaritoare, Flacara Muntenii de Sus, și la șase…

- Azi e a cincea zi in care grupul de manifestanti, plecat miercuri din Cluj ca sa protesteze fata de modificarile aduse legilor justitiei, il petrece marsaluind. De dimineata au plecat din Sighisoara spre Rupea. Initiatorul demersului marturiseste pe Facebook ca tronsonul de sambata a fost cel mai greu…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca PSD nu poate accepta o autonomizare totala a deciziilor Guvernului, fiind asteptate in sedinta CEx de luni clarificari din partea premierului Mihai Tudose fata de mai multe chestiuni. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax,…

- Romanița Iovan este, din nou, in doliu. La exact patru ani de la moartea fostului sau soț, pilotul Adrian Iovan, creatoarea de moda trece, iarași, prin momente grele și dureroase. Este vorba de decesul socrului sau, Vasile Gogan. Romanița Iovan a transmis astazi, intr-un mesaj incarcat de dramatism…

- Cazul pedofilului Eugen Stan a revoltat o tara intreaga! Cand s-a aflat ca suspectul este si politist, indignarea s-a abatut si asupra Politiei. Prezentatorul Dan Negru a rabufnit intr-o postare pe Facebook.

- Gigel Crudu “La aceasta ora, nu avem probleme, dar daca o ține așa inca 10-15 zile, ne vom confrunta cu tot felul de neplaceri”, declara Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Din fericire, meteorologii au anunțat racirea vremii. In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata, miercuri noapte, la varsta de doar 26 de ani. Tanara si-a gasit sfarsitul pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala a fost descoperita prea tarziu. Cu ceva timp inainte…

- Noul antrenor al echipei masculine de handbal HC Vaslui, sarbul Bozo Rudic, a fost prezentat oficial, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, in care a declarat ca formatia are sanse sa se salveze de la retrogradare si ca el va face tot posibilul pentru atingerea acestui obiectiv. …

- Lovitura pe piata transferurilor A SEMNAT… Conducerea clubului HC Vaslui a anuntat, miercuri, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, faptul ca Bozo Rudic, in varsta de 47 de ani, a fost numit antrenor principal al echipei masculine de handbal. Sarbul Bozo Rudic este noul antrenor al echipei…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Sergiu Curca, in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, a ales sa se sinucida, chiar in prima zi din noul an. Acesta a fost gasit spanzurat in casa sa din orasul Lipova, judetul Arad.

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Moartea sotilor Maleon reprezinta in continuare un mister, desi se contureaza cateva ipoteze greu credibile si pentru cei care i-au cunoscut si pentru cei care au analizat cazul in sine din exterior. Nici crima urmata de sinucidere, nici subla sinucidere nu sunt idei plauzibile pentru apropiati si pentru…

- Mama Andei Maleon, sotia directorului BCU Iasi, este sfasiata de durere dupa ce fiica si ginerele ei au decis sa-si puna capat zilelor. Femeia a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook.

- Handbalul romanesc, in special cel masculin, traieste un adevarat calvar in ultima vreme. Dincolo de scandalurile la tot pasul din Liga Nationala, provocate de numeroasele arbitraje jenante, dincolo de situatia primei reprezentative care nu mai prinde turnee finale, si la nivel de copii si juniori…

- Presedintele tarii, Klaus Iohannis a participat astazi la ceremoniile de la Palatul Regal, in memoria Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai! Acesta a publicat in urma cu cateva momente un mesaj emotionant, plin de regrete.

- Laura Ionescu din comuna Botesti, judetul Vaslui, cauta disperata, de patru luni, ajutor pe Facebook. Femeia, in varsta de 26 de ani, diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica in stare avansata, internata la Institutul Regional de Oncologie Iasi (IRO), este asteptata acasa de cinci fete. Laura are…

- OPINIE… Fostul sef al SCCO Vaslui, comisarul-sef (r) Doru Lascu analizeaza la rece reactiile aparute in spatiul public dupa moartea regelui Mihai. Intr-o postare de pe Facebook, politistul arata cu degetul spre cei care ii canta acum osanale regelui mort, aceiasin care il blamau in vremurile nu demult…

- Actorul clujean Florin Piersic a transmis un mesaj dur pe Facebook, în urma unui articol controversat aparut în presa.Piersic se declara revoltat, dupa ce în media au aparut articole în care se insinua ca starea sa de sanatate este precara și ca este dependend…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a scris pe Facebook cateva ganduri la disparitia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l "un suflet apropiat, curat, care si-a pastrat inocenta de-a lungul vietii" si care "avea maretia maiestatii: simple, zambitoare, calde". "Decat sa pronunt cuvinte, as prefera…

- Lacrimi si durere pentru Denisa, tanara de 17 ani, care a murit in accidentul teribil din Galati. La scurt timp dupa ce tanara a incetat din viata, pe retelele de socializare au aparut mesaje cutremuratoare.

- Au marcat: Billel Omrani 36', Andrei Muresan 77'. In urma acestei victorii, formatia pregatita de Dan Petrescu a acumulat 43 de puncte si are cinci puncte avans fata de ocupanta locului secund, FCSB. Sepsi este a 12-a in clasament, cu 12 puncte. 1-0: Damjan Djokovic suteaza din marginea…

- Adrian Enache sufera cumplit dupa pierderea colegelor mult iubite, Stela Popescu si Cristina Stamate. Artistul si-a transpus intreaga suferinta si a facut totul public printr-o postare coplesitoare.

- Un batran din Vaslui este de negasit de cateva zile. De joi, cand a fost externat din spital, familia acestuia nu mai știe nimic de el. Numele sau este Ochiana Iorgu (foto), iar daca il vedeți, dați de veste la numarul de telefon 0765.515.922 Anunțul dispariției a fost postat pe Facebook de o nepoata…

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator. Dupa moartea crunta a Denisei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a scris pe Facebook: ”Moartea actritei Stela Popescu lasa un gol imens nu doar in lumea culturala a Romaniei, ci, mai ales, in sufletele noastre, ale celor care am apreciat-o si indragit-o atat de mult! Dumnezeu sa o odihneasca in pace!”. …

- ”M-a deranjat anumite luari de poziție in care aparea numele meu alaturi al altor foști colegi, cum ca, cel puțin eu pot sa vorbesc in numele meu, am facut denunțuri și așa mai departe. Eu cred ca e clar pentru toata lumea, in momentul in care a aparut documentul prin care e invinuit Liviu Dragnea,…

- Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile cu moartea la adresa sa este unul fals.”Am depus o plangere penala la Politie pentru amenintari cu moartea primite pe Facebook in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj.…

- Alexandra Lancrajan e noua vedeta a DNA! Procuroarea a ajuns sa fie extrem de cunoscuta in numai 4 zile, dupa ce l-a pus sub urmarire penala, pentru fapte de corupție, pe al treilea om in stat, Liviu Dragnea.Despre procuroarea DNA au aparut tot felul de informații, adevarate sau false, dar…

- ”Valoarea imprumutului este de pana la 35 milioane euro, acordat prin intermediul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, institutie membra a Grupului Bancii Mondiale. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor vor intreprinde demersurile necesare pentru pregatirea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- Derby la lumina reflectoarelor Partida dintre FC Vaslui si Flacara Muntenii de Sus, contand pentru etapa a noua a campionatului judetean de fotbal, se va disputa la lumina reflectoarelor, pe stadionul Municipal. Meciul va avea loc sambata, 12 noiembrie, de la ora 18:00. Campionatul Judetean de fotbal…