- Pompierii intervin joi dimineata pe DN 1A in localitatea Lucianca, comuna Butimanu, pentru descarcerarea unei persoane in urma unui accident rutier intre un TIR si un microbuz care transporta sase pasageri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, scrie Agerpres. Potrivit…

- Profesorul Luminița Preda a fost numita la conducerea ISJ Dambovița, de catre ministrul educației, Ecaterina Andronescu, dupa incetarea mandatului profesorului Post-ul Luminița Preda s-a intors la conducerea ISJ Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un incendiu de vegetatie uscata pus de un batran de 85 de ani s-a extins la doua case din localitatea damboviteana Razvad, informeaza IPJ Dambovita, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Rasturnare de situație dupa declarația Vioricai Dancila! Decizie radicala! Trebuia sa inceapa azi…

- Politistii specializati in investigatii criminale de Targoviste descind, joi, 21 martie, la doua locuinte de pe raza municipiului Targoviste, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, santaj si camatarie.

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 670 de locuri de munca, din care: 32 pentru persoanele cu Post-ul DAMBOVIȚA: 670 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liviu Dragnea a susținut vineri, in Dambovița, un discurs cu puternic accent naționalist, acuzand opoziția ca vrea sa taie salariile și sa desființeze proprietatea privata pentru ca romanii sa ajunga „sclavi” in țara lor - „acest mic colț de lume pe care ni l-a dat Dumnezeu”. „Leneșul ala de la Cotroceni,…

- Un accident dramatic s-a petrecut vineri seara in Dambovita. Un barbat a murit dupa ce a fost calcat de doua masini. Pietonul era culcat pe sosea, iar soferii nu l-au mai putut evita. Intreaga scena a fost suprinsa de o camera de supraveghere din zona.