- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.

- Bilantul mortilor in incendiul denumit "Camp Fire", cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane, potrivit Agerpres. …

- Printre victimele atacului care a avut loc miercuri in California, se afla și un barbat de 27 de ani care a supraviețuit atacului din Las Vegas din 1 octombrie 2017. Telemachus Orfanos a fost unul dintre...

- Tanarul avea 27 de ani si este unul dintre cei 12 oameni care au murit in club, dupa ce un veteran de razboi a deschis focul asupra multimii. Telemachus Orfanos a scapat cu viata, anul trecut, cand un barbat a ucis 58 de oameni in Las Vegas, la un festival de muzica country. Insa miercuri seara, el…

- Alex Stefanescu (30 de ani) a compus "9 piese remixate" - noua piese de teatru faimoase, repovestite, cantate si parodiate, pe care le canta la chitara. Cantecele sale au fost inspirate de piesele de teatru "Romeo si Julieta", "Hamlet", "O scrisoare pierduta", "Oedip rege", "Asteptandu-l pe Godot",…

- Olguta Vasilescu: – Deci, pentru perpetuarea familiei romanești și-a ei cinstire, lasam drept moștenire tot noua, pentru inca un viitor mandat sau doua, casatoria dintre o femeie și-un barbat. Punem de referendum. Vreo intrebare ? Preafericitul: – Iar ca model, pe cine luam? Romeo și Julieta? Pardaillan…

- Cantaretul american de muzica rap, Mac Miller, a fost gasit mort ieri in propria locuinta din statul California, fiind suspectat ca ar fi suferit o supradoza de droguri, relateaza site-ul postului BBC, preluat de Mediafax. Artistul, al carui nume real ...

- Un barbat de 46 de ani, care lucra in comuna Cernisoara, a cazut de pe o schela si a decedat. Acesta lucra la o casa, ca zilier, iar in momentul in care a vrut sa mute niste obiecte, s-a dezechilibrat ...