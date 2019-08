Cutremur violent la 10 kilometri adancime. Magnitudinea de moment 6.8. A fost emisa alerta de tsunami

Mai putini someri? Si totusi platim in continuare sute de milioane sub forma de somaj

CU 250.000 de persoane intrate in somaj in prima jumatate a acestui an, tara noastra a platit de la bugetul de sta peste 38 milioane de euro sub forma de indemnizatie de somaj. In fiecare luna peste 50.000 de persoane solicita sa… [citeste mai departe]