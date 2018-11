Cutremur violent in urma cu putin timp. La doar doi kilometri adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs luni in judetul Brasov, la o adancime de doar 3 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 3,1, s-a produs in noaptea de duminica spre luni in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la ora 1.45, la o adancime de 1117 kilometri. Cele mai apropiate orașe de epicentru sunt Nehoiu (47km), Odobești (48km), Covasna (53km), Panciu (54km) și Slanic-Moldova (55km). De…

- A fost cutremur in Romania, in dimineața zilei de duminica, 21 octombrie. Seismul a avut loc in judetul Vrancea și a masurat 2,6 grade pe scara Richter, fiind inregistrat la o adancime de 122 de kilometri.

- CUTREMUR in Romania in urma cu puțin timp! Specialiștii sunt in ALERTA! Vezi zonele afectate Seismul a avut loc la adancimea de doar 8 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.8 grade pe scara Richter a avut loc miercuri seara, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs in jurul orei 21:56, la o adancime de 75 de kilometri, informeaza INFP.

- Un cutremur de magnitudine 6.3 a fost inregistrat la 00.11 Ora Romaniei, in Insulele Fiji, la 592 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremuru a fost localizat la coordonatele 25.30 S ; 178.45 E, la 793 km S de Suva Fiji, 797 km SV de Nukulsquo;alofa Tonga si 1267 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, la ora 09:19. Seismul a avut loc la o adancime de 111 kilometri. Initial, specialistii au transmis ca a fost vorba despre un cutremur cu magnitudine de 3,1, produs la o adancime de 120 de kilometri.

- Un cutremur de magnitudine 3 s-a produs joi dimineata in judetul Vrancea, zona in care, in urma cu o zi, au avut loc patru cutremure, cel mai mare de 2,9.Seismul de joi a avut loc la ora 3:26, la o adancime de 146 de kilometri. Citește și: George Maior convocat in Centrala MAE. Despre…