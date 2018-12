Cutremur violent in insulele Filipine. Ce magnitudine a avut si unde a fost localizat epicentrul

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 6.4 a fost inregistrat, la 01.08 Ora Romaniei, in zona Arhipelagului Tonga, din Oceanul Pacific, la aproximativ 60 de kilometri adancime. Seismul a fost localizat la coordonatele 20.21 S ; 175.43 V, la 105 km N de Nukulsquo;alofa, Tonga, 684 km E de Suva, Fiji si 806 km SV…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in Turcia. Potrivit specialistilor seismul a avut loc la ora 8.34 ora Romaniei , epicentrul fiind localizat la o adancime de 8 km. Epicentrul a fost localizat la o distanta de 8 km de Kocadere Turcia , 28 km de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona Vrancea. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 12.52, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 106 km. Sursa foto: INFP ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in sudul peninsulei Alaska. Potrivit specialistilor epicentrul a fost localizat la o adancime de 45 de km, la o distanta de 9 km de Big Lake SUA , 27 km de Anchorage SUA , 811 km de Whiterhorse Canada si 2155 km de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Insulele Jan Mayen. Potrivit specialistilor, epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km. Cea mai apropiata localitate de epicentru este Akureyri din Isnalda, situata la o distanta de 714 km. De asemenea, epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in zona Vrancea.Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP seismul a avut loc la ora 21:48, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 145 km. Sursa foto: infp.ro ...

- Cel puțin trei persoane au murit joi in insula Java, in urma cutremurului cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter care s-a produs in insulele Java și Bali din Indonezia, relateaza Reuters. At least 3 people died when a 6.0-magnitude earthquake shook the East Java and Bali regions of Indonesia…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in judetul Prahova.Potrivit specialistilor INFP, seismul a avut loc la ora 04:20, epicentrul fiind localizat la o adancime de 33 km. Sursa foto: INFP ...