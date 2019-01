Cutremur violent in aceasta noapte. La o adancime cum rar se poate auzi pe la noi

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s a produs la ora 19.20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. ...

- Potrivit INCDFP, un cutremur s-a produs, la ora 02.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, avand magnitudinea 3,2 pe scara Richter, scrie news.ro. Citeste si Cutremur cu magnitudine 4.2 urmat de replici mai mici. S-a simtit puternic Seismul a avut loc la adancimea de 145 de kilometri.…

- Samoa, parti din Kiribati si Tonga sunt primele tinuturi din lume care au trecut in anul 2019 (ora Romaniei 12.00). Si Noua Zeelanda a intrat in noul an (ora Romaniei 13.00). Petru ca fusul orar a fost schimbat in 2011, Samoa a devenit prima tara care sarbatoreste noul an, si nu ultima. De obicei, in…

- Un cutremur de magnitudine 6.4 a fost inregistrat, la 01.08 Ora Romaniei, in zona Arhipelagului Tonga, din Oceanul Pacific, la aproximativ 60 de kilometri adancime. Seismul a fost localizat la coordonatele 20.21 S ; 175.43 V, la 105 km N de Nukulsquo;alofa, Tonga, 684 km E de Suva, Fiji si 806 km SV…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 15.25. Actualul seism a fost precedat de unul de 3,1 pe Richter, in noaptea de marti spre miercuri. Un alt seism, cu magnitudine de 3,1 pe scara Richter s-a produs in timpul nopții de marți spre miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 106 de kilometri.…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat astazi, 21 11 2018, ora 01:04, in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 2.4 pe scara Richter, la adancimea de 113 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu 14km…

- Un nou cutremur s-a produs, marti (6 noiembrie) seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, anunta seismologii. Cutremurul a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 145 de kilometri. Seismul a fost inregistrat la ora 21.48, in apropierea oraselor…

- Nicoleta Dumitrescu La un interval de numai doua saptamani dupa ce in țara noastra s-a desfașurat exercițiul ”Seism 2018”, cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care s-a desfașurat in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii, in Romania a avut loc – cu adevarat – cel mai mare…