Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs, sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters. Seismul s-a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter a avut loc, vineri, in Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 12.33. Adancimea la care s-a produs este de 112 kilometri.In cursul noptii, la ora 3.14, un alt seism, cu magnitudinea 3.7, a avut loc in județul Caraș-Severin, la o…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro.Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…