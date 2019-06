Stiri pe aceeasi tema

- Un mic tsunami a fost masurat marti seara in nord-vestul Japoniei, in urma unui cutremur puternic, iar un aviz de tsunami a fost ridicat doua ore si jumatate mai tarziu, fara ca pagube majore sau raniti grav sa fi fost raportati imediat, relateaza AFP.

- Un puternic cutremur s-a produs in nord-vestul Japoniei. Seismul a provocat un tsunami de mici dimensiuni și pene de curent. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 a durat circa 20 de secunde si a provocat o alunecare de teren care a afectat o sosea, potrivit postului public NHK, citat de Agerpres. Seismul…

- O alerta de tsunami a fost emisa marti seara in nord-vestul Japoniei, in urma unui cutremur puternic, insa nicio paguba majora si nici raniti nu au fost raportati imediat, relateaza AFP.

- Un seism cu magnitudinea estimata la 6,8 de agentia nipona de meteorologie s-a produs marti seara in largul prefecturii Yamagata, in nord-vestul tarii, iar autoritatile au emis o avertizare de tsunami, relateaza AFP.Un val de un metru ar putea lovi coasta de nord-vest a Honshu - cea mai mare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 s-a produs marți seara în largul prefecturii Yamagata, în nord-vestul Japoniei, determinând autoritațile sa emita o alerta de tsunami, scrie AFP.Un val de un metru este așteptat pe coasta nord-vestica a insulei Honshu, de-a lungul prefecturilor…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Seismul a fost resimtit in special in prefectura…

- Un seism cu magnitudinea 6.5 a fost inregistrat la 00.35 Ora Romaniei, in Insulele Aleutine, la zece kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 52.27 N ; 178.03 E, la 3526 km NE de Tokyo ndash; Japonia pop: 8,337,000 local time: 06:35 , 4226 km NE de Pyongyang Republica Democrata…