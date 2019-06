Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Seismul a fost resimtit in special in prefectura…

- Alerta maxima! CUTREMUR de 7,2 grade pe scara Richter. Vezi unde s-a simtit seismul URIAS Un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a avut loc in Papua Noua Guinee. Seismul a fost localizat la peste 280 de kilometri de nord de Port Moresby, capitala țarii, potrivit Centrului Seismologic Eur-Mediteranean(CSEM).…

- Victimele rujeolei sunt un angajat al aeroportului Narita, care s-a imbolnavit in 20 aprilie si o adolescenta care a fost izolata pentru a nu contamina si alte persoane. Japonia a fost declarata ca fiind eliberata de virusul rujeolei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii in 2015, dar…

- INFP anunta un cutremur de suprafata in judetul Salaj. Echipaje de pompieri au fost trimise in recunoastere, miercuri dimineata, dupa producerea unui seism in judetul Salaj, nefiind semnalate victime sau pagube pana la acest moment, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Un avion multirol de tip F-35 al Fortelor Aeriene din Japonia a disparut de pe radare deasupra Oceanului Pacific, existand suspiciuni ca s-a prabusit, afirma surse citate de presa nipona potrivit mediafax. Avionul F-35 decolase de la Baza aeriana Misawa, situata in nord-estul Japoniei.…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat in estul insulelor Kurile, situate in Oceanul Pacific, in Estul Rusiei, la 00.06 Ora Romaniei, la numai 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 50.52 N ; 159.94 E, la 1637 km NE de Sapporo shi, Japonia pop: 1,884,000 , 295…

- Un cutremur cu magnitudine peste 4 a avut loc duminica dupa amiaza in Indonezia. Un cutremur cu magnitudinea 5,4 a provocat saptimana trdcuta o alunecare de teren pe insula Lombok din Indonezia. Autoritațile indoneziene au confirmat moartea a cinci persoane și ranirea a alte 30, majoritatea…