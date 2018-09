Stiri pe aceeasi tema

- Un seism urmat de un tsunami s-a soldat cu peste 48 de morti si sute de raniti in orasul indonezian Palu, din insula Celebes, potrivit unui prim bilant difuzat de agentia ce gestioneaza catastrofele, bilant ce ar putea creste rapid, relateaza AFP. Exista ''48 de morti, 356 de raniti''…

- Replici puternice ale seismului cu magnitudinea de 7,5 s-au produs sambata dimineata in orasul de coasta, dupa valuri de pana la trei metri inaltime. "Numeroase cadavre au fost gasite de-a lungul tarmului din cauza tsunami-ului", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei indoneziene…

- Cutremurul a fost devastator pentru orasele Donggala si Palu, iar ce nu a distrus miscarea telurica a facut-o tsunami care a urmat. Multe case au disparut pur si simplu de pe fata pamantului spun martorii. Momentul cu forta distructiva a apelor a fost filmat de mai multi martori. Valul tsunami a…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume,…

- Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters, potrivit Agerpres. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei…

- Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei terestre. Centrul american…

- Zeci de mii de case, moschei si fabrici au fost distruse duminica trecuta de un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,9 grade. "Credem ca bilantul va continua sa creasca, din cauza ca victimele sunt probabil sub ruine. Pe de alta parte, oamenii nu au fost inregistrati sau nu au fost raportati", a…

