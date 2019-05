Cutremur sâmbătă seara în România Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter a avut loc, in aceasta seara, in zona seismica Vrancea, anunța Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la ora la ora 22:23, la o adancime de 120 km, potrivit sursei citate. Pana in acest moment, nu s-au inregistrat apeluri sau alte informații privind posibile pagube, precizeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grade Mercalli, iar localitatile cele mai apropiate de epicentru au fost Nehoiu (45 km), Odobesti… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

