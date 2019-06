Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Trei cutremure au fost inregistrate in decurs de o ora, in noaptea dinspre joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, cel mai puternic avand o magnitudine de 2,8 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul cutremur a fost inregistrat…

- Inca un cutremur in Romania! A fost al 18-lea din aceasta luna! Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi dimineața, la ora 06.31, in județul Buzau s-a inregistrat un nou cutremur. Oficialii spun ca magnitudinea acestuia a fost de 2.3 grade pe scara Richter…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 20/05/2019 la ora 06:08:44(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.9 pe scara Richter s-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe 6 mai, in Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sambata noaptea, la ora locala 0:59, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 137 km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs miercuri noaptea, la ora locala 22:40, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 122 kilometri, iar cele mai apropiate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri, 3 aprilie, în Zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…