Cutremur! S-a zguduit Albania In urma cu putin timp, un cutremur a zguduit Albania. Seismul a avut o magnitudine de 5.3 si o adancime de 5 kilometri. Cutremurul s a produs la 16:15, ora locala 17:15 ora Romaniei , fiind localizat la 41.36 grade latitudine nordica si 19.46 grade longitudine estica, la 27 kilometri V de Tirana, 7 kilometri NE de of Durreuml;s si 6 kilometri NV de Shijak. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de marti dimineata a avut loc la ora 05:23, avand o magnitudine de 3,8. Seismul s-a produs la o adancime de 107 kilometri, conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Tot marti, la ora 00:05, in zona Vrancea, a avut loc un seism de magnitudine 4,1.…

- Cutremurul cu magnitudinea de 5.1 grade pe sacara Richter, care a lovit Atena, astazi, a avut alte sapte replici, potrivit Institutului de Geodinamica din capitala Greciei. Seismul s-a produs la 23 de kilometri nord-vest de capitala, in apropiere de Magoula, potrivit edition.cnn.com Institutul a spus…

- Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14.13 (14.13, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Epicentrul a fost in zona Magoula (Attica), la cativa kilometri de centrul orasului Atena. Potrivit Centrului Seismologic Euromediteranean, cutremurul s-a produs la adancimea de 13 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni seara, in judetul Vrancea, la adancimea de 120 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Un cutremur de 6,4 grade, cel mai puternic din ultimii 20 de ani, a avut loc în aceasta seara în California. Seismul s-a produs la o adâncime de 4 kilometri într-o zona desertica putin populata. La Ridgecrest, aproape de epicentru, au avut loc mai multe incendii,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- Un cutremur de magnitudine 3.7 a avut loc, in aceasta noapte, in sudul Italiei, la numai cinci kiloetri adancime. Acesta a fost localizat la coordonatele 41.85 N ; 12.77 E, la 24 km E de Roma pop: 2,564,000 local time: 22:43 si 19 km S de Guidonia pop: 75,100 .Seismul de intensitate IV pe scara Mercalli…