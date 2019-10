Cutremur puternic, se aşteaptă replici violente Indonezia, un arhipelag cu 17.000 de insule si insulite care s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice (indo-pacifica, australiana si eurasiatica) se afla pe Centura de Foc a Pacificului, o zona cu o puternica activitate seismica. Pe arhipelag se afla, de asemenea, peste 100 de vulcani activi. Anul trecut, la sfarsitul lui septembrie, un seism de magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami, pe Insula Sulawesi, a devastat regiunea Palu si s-a soldat cu peste 4.300 de morti si disparuti. Tsunamiul din 2004 care a ucis 220.000 de oameni in regiunea Oceanului Indian - dintre care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 4.7, s-a produs in Indonezia și a fost urmat de mai multe replici mai mici. Deocamdata, autoritațile nu au anunțat daca se inregistreaza victime sau pagube materiale Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule, s-a format prin convergenta a trei mari placi…

- Cutremurul a avut epicentrul la 37 de kilometri nord-est de Ambon, in provincia Moluce, si s-a produs la ora locala 8.46 (2.45, ora Romaniei), potrivit Institutului american de geofizica USGS. Citeste si: Cutremur in Romania, al patrulea al saptamanii Seismul a fost urmat de zeci de…

- Cel putin o persoana a murit si alta era data disparuta in Indonezia, in urma unui puternic cutremur, de magnitudinea 6,5, care a zguduit joi arhipelagul Molucelor, in estul tarii, au anuntat autoritatile, relateaza AFP.

- Cutremurul s-a produs la circa 37 de kilometri nord-est de Ambon, in provincia Maluku, la orele 08,46 (miercuri, 23,46 GMT), la o adancime de 29,9 kilometri, potrivit sursei. Pentru moment, nu se stie daca s-au inregistrat victime ori daca s-au produs pagube importante in aceasta regiune lovita in…

- Intensitatea cutremurului a fost ridicata la 6,1 grade, dupa ce initial fusese estimata la 5,6, a declarat telefonic pentru Xinhua Alfath Abubakar, un oficial al agentiei. Seismul s-a produs la ora locala 14:06, avand epicentrul la 56 kilometri de orasul Tuban, la o adancime de 656 kilometri…

- O alerta de tsunami emisa dupa un puternic seism ce s-a produs in largul extremitatii vestice a Insulei Java a fost ridicata, a anuntat Agentia de meteorologie si geofizica din Indonezia, citata de DPA. Agentia a revizuit magnitudinea cutremurului la 6,9 de la 7,4. Alerta de…