CUTREMUR puternic, s-a simţit în Capitală CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica si vulcanica. Anul trecut, in luna august, un cutremur cu magnitudinea 8.2 pe scara Richter a lovit insulele Fiji și Tonga, aflate in Pacific. Din fericire, seismul s-a produ la o adancime de 560 de kilometri și nu a produs mari pagube. Un alt seism a avut loc tot anul trecut, in luna septembrie.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

