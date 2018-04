Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 a zguduit serios insula Tonga, acesta prudcandu-se la 427 de kilometri sud-vest de arhipelagul din Pacific, anunța Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Din fericire, nu s-au raportat pagube umane sau materiale, iar Centrul de Alerta pentru Tsunami…

- Irina Fetecau a caștigat titlul la dublu la Canberra. A facut pereche cu australianca Kaylah McPhee. In finala turneului dotat cu 25.000 $, Fetecau șu McPhee au trecut de dutul Michica Ozeki (Japonia) – Pia Konig (Austria). Irina a fost incurajata de mulți romani, cei mai mulți stabiliți la Canberra.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a avut loc, vineri, în largul coastelor insulei Noua Britanie, apartinând de Papua Noua Guinee, a anuntat Institutul american de Geofizica, citat de BBC.

- Greenpeace International a fost unul dintre membrii fondatori ai FSC (Forest Stewardship Council), "deci nu luam aceasta decizie ușor. Principiile directoare și modelul de organizare a FSC raman admirabile. Criteriile de gestionare responsabile sunt negociate intre reprezentanții industriei, organizații…

- Asadar, iata-ne cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si…

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.6 a avut loc la 23.14 Ora Romaniei, in Marea Banda Indonezia, la 176 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 6.71 S ; 129.74 E, la 503 km NE de Dili, Timor Leste pop: 150,000 local time: 05:14 , 375…

- Imaginile socante au aparut in urma cu doua zile si s-au viralizat rapid in mediul online. In imagini este surprins momentul in care un parasutist, din Mexic, isi gaseste sfarsitul intr-un mod stupid.

- Grupul Air France KLM anunța o creștere a capacitații pentru sezonul de vara 2018 (25 martie-27 octombrie 2018), cu 4,1% fața de sezonul de vara anterior. Creșterea va fi determinata de introducerea de noi segmente pe zborurile lung-curier (+3,9%) dar și pe zborurile mediu și scurt-curier (+1,4%). In…

- O companie cu sediul in California a lansat marți un "taxi aerian" autonom, in orașul Christchurch din Noua Zeelanda. Reprezentanții companiei Kitty Hawk doresc revoluționarea transportului aerian de persoane in deceniul urmator

- Japonia a comemorat duminica victimele puternicului cutremur, urmat de un tsunami si de catastrofa nucleara de la Fukushima, din urma cu sapte ani, informeaza DPA si AFP. Ca in fiecare an, o ceremonie oficiala a avut loc la Tokyo, in prezenta prim-ministrului Shinzo Abe, a printului Akishino - al doilea…

- Sudul și Centrul Americii domineaza lista cu cele mai violente orașe de pe pamant, SUA și Africa de Sud aparand și ele in top. Los Cabos, in Mexic, a fost numit cel mai violent oraș din lume, potrivit unui nou raport.

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,8 grade, s-a produs in ziua de joi, 8 martie, in Papua-Noua Guinee. Nu este prima oara cand au loc astfel de cutremure in Cercul de foc al Pacificului, acesta fiind unul dintre cele mai mari din zona Papua Noua Guinee din ultimele zile.…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai…

- Unsprezece tari semneaza Acordul complet si progresiv de parteneriat transpacific (TPP), fara Statele Unite, in contextul in care presedintele Donald Trump a decis retragerea din acest tratat, relateaza site-ul agentiei Reuters. Versiunea finala a acordului a fost prezentata in Noua Zeelanda…

- "Oamenii ma tot intreaba cand am de gand sa ma pensionez. Acesta va fi ultimul meu turneu mondial, dar e posibil sa mai susțin cate un concert ici-colo'', a declarat "prințul intunericului'' intr-un comunicat. Rockerul britanic in varsta de 68 de ani va concerta, ulterior, in America de Nord,…

- Oamenii de stiinta sunt in alerta. Un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta catre Pamant. A fost descoperit in urma cu 3 zile si cercetorii NASA estimeaza ca va trece la o distanta foarte mica de planeta noastra.

- Inainte de a spune orice altceva, trebuie sa ma apar si sa confirm ca nu am nimic cu terminalele produse de sud-coreeni sau cu rivalul de peste ocean, care salasluisete nederanjat in California.

- Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea situatiilor de dezastru. Nu au fost inregistrare victime, a adaugat acesta.Vulcanul cu o inaltime…

- Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo Nugroho, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB).Nu au fost inregistrate victime, a precizat acesta.Sambata, autoritatile au coborat cu o…

- Un vulcan de pe insula turistica Bali din Indonezia a erupt marti, la cateva zile dupa ce autoritatile au coborat gradul de alerta cu o treapta, conform unui oficial citat de DPA. Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo Nugroho, reprezentant…

- Reprezentantii Google au anuntat ca serviciul YouTube Red va putea fi accesat in peste 100 de tari, transmite News.ro . Seful YouTube, Susan Wojcicki, a declarat in cadrul conferintei Code Media, care are loc zilele acestea in Huntington Beach, California, ca serviciul contra cost YouTube Red va fi…

- Prmeierul Viorica Dancila a anunțat luni, dupa ședința de la PSD, ca ii va cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se intoarca in țara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga Moraru. Ministrul Justiției Tudorel Toader sa afla intr-o vizita oficiala in Japonia,…

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Eruptiile recente ale unor vulcani din Filipine si Japonia au fost urmate de un puternic seism care s-a produs în largul coastelor din Alaska. Este vorba oare despre o simpla coincidenta sau despre un semn precursor al unei catastrofe de mare amploare? Expertii contactati de AFP au pareri unanime:…

- Seismul de 6 grade pe scara Richter, care s-a produs marti, in largul coastelor insulei indoneziene Java, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, iar peste 130 de cladiri au fost avariate, informeaza agentia de stiri Reuters. "In Cianjur (district in provincia Java de Vest, n.red),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- Un asteroid ce a fost inclus de NASA în categoria corpurilor ceresti "potential periculoase" va trece pe lânga Terra pe 4 februaie, la o distanta de 4,2 milioane de kilometri, informeaza leparisien.fr. Asteroidul 2002 AJ129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 kilometri,…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- Un oras japonez a activat sistemul de alerta pentru a a-si avertiza locuitorii sa nu consume fugu, dupa ce partile toxice ale pestelui balon au fost puse in vanzare din greseala intr-un supermarket local, relateaza AFP. Un magazin situat la Gamagori, in centrul Japoniei, a vandut cinci…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP. "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26 ianuarie) si dupa anuntul vizitei presedintelui…

- Eruptia a fost insotita de miscari telurice cu o durata de 290 de secunde, a indicat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant Agentiei pentru gestionarea dezastrelor.Potrivit acestuia, craterul vulcanului contine inca doua milioane de metri cubi de lava.Vulcanul de 2.460 de metri a…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror, potrivit Libertatea.ro.

- Anul trecut au fost inregistrate un numar de 9.975 operatiuni vamale de export si punere in libera circulatie, reprezentand o crestere de 125%, fata de aceeasi perioada a anului 2016 Acelasi raport releva ca valoarea statistica a marfurilor exportate a avut o crestere de 137%. Cele mai…

- Prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani va avea loc luna aceasta pe data de 31 ianuarie și va fi vazuta puțin și din Romania, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va avea loc…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…