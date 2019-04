Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,9 grade, s-a produs in ziua de marti, 23 aprilie, in Nord-Estul Indiei. Cutremurul a avut loc la ora 20h15min UTC (ora locala 1h45min in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,3 grade, s-a produs in regiunea Insulelor Nicobar din Nord-Estul Oceanului Indian. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 16h12min UTC (ora locala 23h12min in Indonezia). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a avut loc in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica USGS, iar seismul a declansat o alerta de tsunami, provocand panica in randul locuitorilor, relateaza AFP.

- Un seism cu magnitudine 5,3 s-a produs in Grecia continentala, sambata, si a fost resimtit pana la Atena insa, dupa primele informatii, nu au fost inregistrate pagube, a anuntat Observatorul national, citat de AFP, informeaza News.ro. Citește și: Papa Francisc viziteaza Marocul, țara unde…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea de 5,1 grade, s-a produs in ziua de duminica, 24 martie, pe Dorsala Carlsberg. Cutremurul a avut loc la ora 3h37min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat pe Dorsala Carlsberg, in Vestul…

- Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri dimineata, s-au inregistrat sase cutremure in Marea Neagra, intre orele 5.42 si 6.41, toate la adancimea de cinci kilometri. Primul s-a produs la ora 05:42:32 si a avut magnitudinea 3.1 pe scara…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 10:33 la o adancime de 94 de kilometri, potrivit Centrului National de Seismologie (CNS) al Universitatii Autonome din Santo Domingo (UASD). Seismul a fost resimtit in mai multe zone ale tarii, inclusiv in capitala Santo Domingo, potrivit postarilor internautilor.…

- CUTREMUR puternic in urma cu puțin timp. Seismul a avut o magnitudine de 5.7 Un cutremur cu magnitudinea moment de 5,7 grade, s-a produs in muntii Hindu Kush, Afganistan. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Cutremurul a avut loc la ora 12h04min UTC (ora locala 16h34min). Potrivit…