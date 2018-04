Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs luni la circa 209 kilometri de Tarija, Bolivia, la o adancime de 346 de mile (557 de kilometri), potrivit Institutul Geologic American (USGS), preluat de Reuters. Initial, USGS a estimat magnitudinea seismului la 6,9 si adancimea la care s-a produs,…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cutremur cu magnitudinea 6.6 in Papua Noua Guinee. Un cutremur cu magnitudinea de 6.6 s-a produs luni in Papa Noua Guinee, arata Serviciul de prospectare geologica a SUA (USGS). Momentan nu exista informații despre victime sau pagube materiale. Sambata dimineața, un alt cutremur s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 6,7 a avut loc in Papua Noua Guinee. Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, în Papua Noua Guinee, a anuntat Institutul american de Geofizica, potrivit site-ului agentiei de presa Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a avut loc duminica, la aproximativ 125 de kilometri est in largul Insulei japoneze Honshu, potrivit institutului american de geofizica USGS, scrie Reuters. Seismul a avut loc la...

- Un nou cutremur important s-a produs, marți 20 februarie, in Mexic, de data aceasta cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Seismul a fos unul de suprafața, producandu-se la o adancime de 50 de kilometri.

- Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey).Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic…

- Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat magnitudinea la 7,5 si a inregistrat evenimentul seismic la ora locala 17.39 (01.39 ora Romaniei), informeaza agentiile de presa Reuters,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc, duminica, in largul coastei de est a Taiwanului, la aproximativ 17 kilometri de Hua-lien, informeaza US Geological Survey (USGS), conform Reuters, scrie News.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 grade pe scara Richter a avut loc, marti, in apropierea coastelor Alaskai, fiind emisa si o avertizare de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), informeaza BBC News Online.

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul insulei Java, fiind resimtit in capitala Indoneziei, Jakarta, insa deocamdata nu exista informatii despre eventuale victime ori daune materiale semnificative, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa îsi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter a avut loc duminica intr-o zona de coasta din sudul statului Peru, fiind emisa si o avertizare de tsunami, anunta Institutul american de Geofizica (USGS), potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, a fost inregistrat vineri dimineata intr-o regiune izolata din centrul Myanmarului, a informat Institutul american de geofizica (USGS), fara a fi raportate pe moment pagube sau victime. Cutremurul a avut loc la 40 kilometri vest de orasul Pyu, in…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- "Drone incarcate cu explozibil" au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele rusesti din Hmeimim si Tartus, in Siria, fara a provoca victime sau pagube materiale, a anuntat luni ministerul rus al Apararii, citat de AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri, informeaza Mediafax.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km)…

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (15.38, ora Romaniei), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri, a indicat Ministerul Mediului.Potrivit autoritatilor de la protectia civila, pana in prezent nu au fost inregistrate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit miercuri El Salvador, pana in acest moment nefiind inregistrate daune, informeaza DPA. Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (13.38 GMT), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri,…

- Primul cutremur din 2018, inregistrat n Romania, a avut loc marți, pe 2 ianuarie, cu epicentrul in județul Buzau. Magnitudinea sa a fost mica, de 2,5 grade pe scara Richter, adancimea fiind de 116 km. Institutul de specialitate a transmis ora la care s-a produs primul seism al noului an – 13,46. De…