Cutremur PUTERNIC în Turcia. A fost urmat de trei replici Autoritatea turca pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta (AFAD) a precizat ca seismul s-a produs la o adancime de 5,3 kilometri in Marea Marmara, in largul districtului Silivri, in partea europeana a Istanbulului. Postul public de televiziune TRT a prezentat imagini cu elevi evacuati dintr-o scoala din Silivri si cu oameni care fugeau cuprinsi de panica dintr-un magazin local. Nu au fost consemnate pagube materiale si nici persoane ranite, a anuntat biroul guvernatorului din Istanbul pe pagina sa de internet. Seismul s-a produs pe falia Nord-Anatoliana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 4,6 s-a produs marti in cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, fara sa fie raportate insa victime si nici pagube materiale imediate, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Autoritatea turca pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta (AFAD) a precizat ca…

- CUTREMUR. Un seism cu magnitudinea 4,6 s-a produs marti in cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, fara sa fie raportate insa victime si nici pagube materiale imediate. Seismul s-a produs la o adancime de...

- Un seism cu magnitudinea 4,6 s-a produs marti in cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, fara sa fie raportate insa victime si nici pagube materiale imediate, informeaza DPA. Autoritatea turca pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta (AFAD) a precizat ca seismul s-a produs…

- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…

- CUTREMUR. Un cutremur puternic s-a produs in Turcia. CUTREMUR. Seismul a avut magnitudinea de 5,8 pe Richter. In sud-vestul Turciei, acolo unde s-a produs, s-a resimțit puternic, fiind un cutremur de...

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc, astazi, in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14:13, la adancimea de doar zece kilometri, scrie mediafax.ro.

- Un cutremur de magnitudinea 6,4 a avut loc joi in regiunea California de Sud, la aproximativ 240 de kilometri de Los Angeles, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza CNN. Cel putin patru replici importante au fost inregistrate, cu magnitudini de 4,7, 3,5, 3,8 and 4,2, potrivit…

- Un cutremur de magnitudinea 6,4 a avut loc joi in regiunea California de Sud, la aproximativ 240 de kilometri de Los Angeles, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza CNN.Citește și: PNL taie in carne vie: 12 consilieri locali, EXCLUȘI din partid pentru BLAT la europarlamentare…