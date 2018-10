Cutremur puternic in Romania,azi noapte.Sistemul RO ALERT NU A FUNCTIONAT

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter a avut loc duminica dimineata, in zona Vrancea. Seismul s-a resimtit puternic in multe regiuni din Romania, dar si in Bulgaria, Republica Moldova si la granita cu Ucraina.

- Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit, duminica dimineata, seismul produs in Romania la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri.

- Un cutremur cu o magnitudine de 5,8 s-a produs duminica dimineața in Vrancea, la ora 03:38. Seismul a avut epicentrul in Vrancea, dar s-a simțit puternic la București și in alte orașe din țara. Conform primelor estimari oferite de Insititul Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine…

- UPDATE: INFP a anunțat inițial ca magnitudinea cutremurului a fost 5,7. Aceasta a fost revizuita la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Potrivit emsc-csem.org, cutremurul s-a simțit in Bulgaria, Republica Moldova și la granița cu Ucraina. Un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Seismul s-a inregistrat la ora 19.30, la o adancime de 81 de kilometri.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un…

- Cutremurul a avut loc la ora 5.05, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 3,8 pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 123 kilometri. Seismul ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…