- Un cutremur de 5.8 grade a avut loc in județul Vrancea, sambata la ora 03:38 , potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (23 km), Nehoiu (28 km), Intorsura Buzaului (33 km), Targu Secuiesc (37 km)…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sâmbata, la ora 17:14, în judetul Buzau, la o adâncime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul s-a produs în apropierea…

- Un cutremur s-a produs joi seara, la ora 23.25, in județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 200 de kilometri, dupa cum precizeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul, care a avut intensitatea de 3.5 pe scara Richter, s-a produs in apropierea…

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs, sâmbata dimineata, în judetul Buzau, la ora 5.05. Seismul a avut loc la o adâncime de 123 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, sâmbata dimineata, la ora 5.05,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, astazi in judetul Buzau. Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , seismul a avut loc la ora 17.06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, epicentrul fiind localiyat…

- Doua cutremure au avut loc, joi dimineata, in zona seismica Vrancea, unul la o adancime de 70 de kilometri si altul la o adancime de doar 22 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, primul cutremur, de 2,2 grade pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Vranea, la 140 de kilometri adancime. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs in Zona seismica Vrancea,…