- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in judetul Timis, la o adancime de 30 kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 06.15, la o adancime de 128 de kilometri.

- Alerta! Cutremur in ROMANIA a fost cel mai mare din ultimele doua saptamani Seismul a avut loc la o adancime de 143 de kilometri, iar cele mai apropiate orase de epicentru au fost: Nehoiu (17 km), Covasna (35 km), Intorsura Buzaului (39 km), Targu Secuiesc (50 km) si Valenii de Munte (54 km). Un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 143 de kilometri.

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, vineri dimineata. Seismul a avut magnitudinea de 3,7 pe scara Richter si a avut loc intr-o zona neobisnuita a Romaniei, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Inca un cutremur in Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs marți seara in județul Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in apropierea orașelor Negrești (16 km), Vaslui (19 km), Iași (43 km), Birlad (51 km), Huși (54 km) Cel mai puternic cutremur inregistrat in acest an, cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineata, la ora 04.33, in judetul Vaslui, la adancimea de doar 4 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs in ...