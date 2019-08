Cutremur puternic în România, magnitudinea de 4,1 pe Richter CHIȘINAU, 26 aug – Sputnik. Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe Richter a fost înregistrat vineri, la ora 10:0, în zona seismica Vrance, județul Vrancea. Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la o adâncime de 150 km. Intensitatea cutremurului în zona epicentrala a fost de II grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs în apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (42km), Covasna (45km), Slanic-Moldova (52km), Odobești (55km), Târgu Secuiesc (56km). Urmarește-ne pe rețelele… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

