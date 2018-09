Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 5,1 grade pe Richter produs duminica noapte in nordul-estul Republicii Dominicane, al carui epicentru s-a situat la 12,9 kilometri de Villa Vasquez, in Montecristi (nord-vest), a provocat pagube la un spital si la zece scoli din zona, potrivit Centrului de Opeeatiuni de Urgenta (COE),…

- O persoana a fost ranita si mai multe regiuni din tara au ramas fara curent electric dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.3 grade pe scara Richter s-a produs joi in centrul Ecuadorului, au transmis reprezentantii Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter s-a produs in sud-estul Perului, in urma cu puțin timp, informeaza AGERPRES. Seismul a fost la o adancime de aproximativ 250 kilometri și a lovit la nord-vest de orașul Puerto Maldonado.

- Oamenii se tem de un cutremur puternic in Romania, mai ales ca nimeni nu l-a uitat pe cel din 1977, soldat cu 1.570 de victime. Celebrul prezicator Ioan Istrate, țara noastra va fi lovita de un seism puternic, insa nu știe cand. Clarvazatorul crede ca vor fi sute de morți și ca mai multe orașe vor fi…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs marti in Columbia fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, potrivit Serviciului de Geologie Columbian, scrie agerpres.ro.

- Seismul s-a produs la ora locala 09:37 (05.07 GMT), iar epicentrul sau a fost determinat la o adancime de 8 kilometri, la 27,622 grade latitudine nordica si 54,960 grade longitudine estica. Potrivit agentiei de presa Tasnim, in primele ore dupa cutremur nu au fost raportate victime sau pagube…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc luni dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Buzau, la o adancime de 131 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea cutremur de luni, din tara noastra, dupa ce la ora 1.22 dimineata s-a mai produs unul, in judetul Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Richter s-a produs pe coasta de vest a statului mexican Jalisco, fara sa fie raportate pana la aceasta ora pagube sau victime, scrie realitatea.net.