Cutremur puternic in Peru: Cel putin doi morti si zeci de raniti

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- O persoana a murit, iar alte 56 au fost ranite, miercuri, in urma unui cutremur cu magnitudine 4,2, intr-o zona aflata la 50 de km de capitala iraniana Teheran, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citat de mediafax.

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 300 au fost raniti, vineri dupa-amiaza, in urma confruntarilor cu serviciile de securitate israeliene in cursul protestelor desfasurate in Cisiordania si Fasia Gaza ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul.

- Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața și alte cel puțin 10 au fost ranite vineri seara într-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din stațiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP.

- Guvernul egiptean a declarat vineri trei zile de doliu, dupa un atac la o moschee din peninsula Sinai care s-a soldat cu 184 de morți, transmit agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. Atacatorii au provocat o explozie iar apoi au deschis focul asupra credincioșilor adunați la…

- Cel putin 235 de persoane au fost ucise vineri intr-un atentat cu bomba, la o moschee in nordul Peninsulei Snai, in Egipt, potrivit agentiei Mena, citata de AFP. Un bilant anterior anunta cel putin 155 de morti si alti cel putin 120 de raniti. Atacul a avut loc intr-un sat situat in aproiere de Al-Arish,…

- Barbatul s-a detonat in momentul in care mai multe zeci de persoane manifestau in favoarea unui comandant de politie local care fusee concediat de catre autoritati, au preizat suse oficiale afgane citate de AFP. Toate cele opt persoane ucise erau civili, printre acestea numarandu-se si copii. Victimele…

- Zeci de oameni au fost uciși și sute raniți in Iran și Irak, potrivit estimarilor timpurii ale oficialilor locali, dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit duminica regiunea

- Cel putin 348 de oameni au murit, iar cateva mii au fost raniti in zona de granita dintre Iran si Irak, in urma unui cutremur extrem de puternic, cu magnitudinea 7,3, anunta agentia Irna, agentia iraniana de presa.

- Cel putin 141 de persoane au fost ucise in Iran, a declarat, la televiziunea de stat, Behnam Saeedi, purtatorul de cuvant al Organizatiei Nationale de Management al Dezastrelor din Iran. De asemenea, peste 850 de oameni au fost raniti, a spus el. Seismul a fost resimtit in mai multe zone din Iran, dar…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit intr-un defileu in Pakistan, au anunțat joi poliția și serviciile de salvare, relateaza agenția dpa, potrivit Agerpres.ro.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite în urma unei explozii produse miercuri într-o fabrica de produse textile din nord-vestul Turciei, anunta Ministerul turc al Muncii, citat de presa locala.

- Cel putin 49 de oameni au murit si alti 27 sunt dati disparuti in Vietnam, dupa ce zona a fost maturata de un taifun puternic.Mai multe vase cargo s-au scufundat din cauza furtunii, iar 17 dintre disparuti erau la bordul acestora.Peste 2.000 de case au fost distruse si aproape 80.

- Politia sustine ca un suspect a fost arestat. VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh— New York City Alerts (@NYCityAlerts) October 31, 2017 Stire in curs de actualizare

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

- Ce putin 18 persoane au murit si peste 30 au fost ranite, sambata, in explozia unei masini-capcana din apropierea unui hotel din Mogadishu. In oras s-au mai semnalat doua explozii, una dintre ele provocata de un atacator sinucigas, relateaza AP.

- Cel puțin 47 de persoane și-au pierdut viața, iar alți 46 au fost raniți in explozia urmata de un incendiu care a avut loc astazi, la o fabrica de artificii din Indonezia, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Cutremur devastator in largul coastelor. Seismul a avut o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter. Un cutremur cu o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dupa-amiaza in largul coastelor Indoneziei. Desi seismul a fost mare, autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul…

- Cel putin cinci oameni au murit si peste 130 au fost raniti dupa trecerea taifunului Lan. Vanturile puternice au ajuns sa sufle si cu viteze de 200 de kilometri pe ora.Ploile abundente au provocat inundatii si alunecari de teren pe coasta de est a tarii. Taifunul a trecut pe langa capitala…

- 'Bilanțul victimelor atentatului comis impotriva moscheii Imam Zaman a crescut la 56 de morți, intre care femei și copii, și 55 de raniți', a declarat sambata purtatorul de cuvant al ministerului, Najib Danish. Un bilanț precedent indica 39 de morți și 55 de raniți, credincioși care au fost…

- Atentatul comis vineri seara de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) impotriva unei moschei șiite din Kabul s-a soldat cu 56 de morți și 55 de raniți, potrivit unui nou bilanț furnizat de Ministerul de Interne afgan, relateaza AFP. 'Bilanțul victimelor atentatului comis împotriva…