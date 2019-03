Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat vineri, ora 18:46, un cutremur produs in Marea Neagra.Seismul a avut o magnitudine de 3.6 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 30 km.Cutremurul s a produs in apropierea orasului Negru Voda, judetul Constanta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade s-a produs miercuri, la ora 8.56, in Marea Neagra. Seismul s-a produs la adancimea de 7 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Mangalia (9 km), Techirghiol (25 km), Negru Voda (31…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un nou cutremur marti, la ora 11:04, produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s a produs la adancimea de 86 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- ALERTA! Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un cutremur s-a produs, miercuri seara, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). O oferta de nerefuzat. Paste exotic in Sri Lanka – Plecare: 25 aprilie…

- Nu mai puțin de șase cutremure de suprafața au fost inregistrate miercuri dimineața, toate fiind localizate in regiunea Marii Negre. Seismele nu au fost de mare intensitate, cea mai mare valoare masurata avand 3,7 grade pe scara Richter, dar au fost de suprafața. Potrivit Institutului National de Cercetare…

- Trei cutremure au avut loc in Romania duminica, 3 februarie 2019. INFP a inregistrat intensitatea fiecaruia, aceasta scazand cu fiecare seism. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/02/2019 la ora 22:11:59(ora Romaniei) s-a produs in Zona…

- Seria de cutremure continua în România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a anunțat un nou seism produs în Vrancea. Seismul a avut loc Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a avut loc în…