- Un nou cutremur de suprafata, cu magnitudinea de 5,7 grade, s-a produs marti dupa-amiaza in sudul Greciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), miscarea telurica fiind resimtita puternic inclusiv in Italia.Seismul de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei)…

- Seismul s-a simțit și țarile vecine Un cutremur puternic, cu magnitudinea de cel putin 6,4, a afectat vestul Greciei vineri dimineata, conform agentiilor de monitorizare a cutremurelor, cauzand pagube mici, dar nu si victime, scrie Reuters. Institutul de Geodinamica al Greciei a informat ca magnitudinea…

- Un cutremur puternic de 6,4 pe Richter a zguduit Grecia, in aceasta noapte, la ora 2.00. Epicentul seismului a fost in Marea Ionica, la o adancime de 14 kilometri, in apropierea Insulei Zakynthos. Seismul a fost resimțit Italia, Libia, Malta și Albania.

- Seismul a fost resimtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in Albania si sudul Italiei, informeaza cotidianul Daily Express. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube materiale serioase. Potrivit USGS, in urma siesmului este posibil sa se produca un tsunami local si persoanele din zona au…

- Cutremurul de 6,8 pe Richter s-a produs la ora 22:54 la o adancime de doar 14 km. Cel puțin 3 persoane au fost ranite in urma cutremurului produs in Marea Ionica. Seismul a fost resimțit in alte 8 țari, printre care și Bulgaria, Italia sau Turcia. Cutremurul nu a produs pagube materiale colosale,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc vineri (26 octombrie), la ora locala 01.54 la adancimea de 14 kilometri. …

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei, fiind simtit puternic in numeroase localitati, anunta Institutul italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV), potrivit Mediafax. Cutremurul de 4,7 grade a avut loc marti…