Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.

- CUTREMUR PUTERNIC in GRECIA. Cutremurul a avut magnitudinea de 6,8 grade pe Richter. Inainte și dupa cutremur, au avut loc o serie de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 4 si 5 grade. CUTREMUR PUTERNIC in GRECIA. Cutremurul a avut loc la ora locala 1:45, la adancimea de 14 kilometri. Epicentrul…

- Un cutremur s-a produs joi seara, la ora 23.25, in județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 200 de kilometri, dupa cum precizeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul, care a avut intensitatea de 3.5 pe scara Richter, s-a produs in apropierea…

- Nava maritima hidrografica NMH "Alexandru Catuneanu" a plecat vineri, 12 octombrie, din portul militar Constanta spre Marea Egee, unde va participa, in premiera, la Exercitiul multinational NUSRET 18, organizat de Fortele Navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercitiului vizeaza dezvoltarea nivelului…

- Conform unui studioude specialitate, numarul romanilor care aleg sa isi petreaca vacanta de vara in strainatate este in crestere de la an la an. Surpriza mare. In acest an, destinatiile preferate nu au fost Bulgaria sau Turcia, asa cum multi s-ar fi asteptat, ci Italia, Spania, Anglia, Grecia si Germania,…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…

- Un nou cutremur puternic a lovit Indonezia. Seismul cu magnitudinea de 6,5 grade Richter s-a produs in Marea Flores, la peste 100 de kilometri distanta de insulele turistice din centrul tarii sud-est asiatice.

- Un cutremur puternic s a produs joi, 16 august, in sudul Italiei, in jurul orei 20:19, ora locala. Potrivit portalului emsc csem.org, seismul a avut magnitudinea de 5.7 pe scara Richter, fiind un cutremur de suprafata, epicentrul fiind la o adancime de 10 km. Miscarea tectonica s a produs la 36 de kilometri…