CUTREMUR PUTERNIC în GRECIA: Posibil tsunami CUTREMUR PUTERNIC in GRECIA. Cutremurul a avut magnitudinea de 6,8 grade pe Richter. Inainte și dupa cutremur, au avut loc o serie de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 4 si 5 grade. CUTREMUR PUTERNIC in GRECIA. Cutremurul a avut loc la ora locala 1:45, la adancimea de 14 kilometri. Epicentrul a fost in Marea Ionica, la 42 de kilometri de Zakynthos, 33 de Lithakia, 80 de kilometri de Pyrgos si la 131 kilometri de Patra, cel mai mare oras din regiunea Peloponez. CUTREMUR PUTERNIC in GRECIA. Alimentarea cu electricitate in orasul Zakynthos s-a intrerupt in urma cutremurului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

