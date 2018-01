Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit miercuri El Salvador, pana in acest moment nefiind inregistrate daune, informeaza DPA. Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (13.38 GMT), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…

- Autoritatile "nu pot inchide" groapa de gunoi de la Maldarasti Incendiul de la depozitul de deseuri din Maldaresti. Foto:Arhiva/ RRA. Autoritatile nu pot închide groapa de gunoi de la Maldarasti, chiar daca incendiul izbucnit acum câteva luni a fost stins. Procesul va fi unul…

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 a zguduit un oras aflat in apropiere de Teheran, miercuri, potrivit televiziunii de stat iraniene. Oamenii au iesit speriati din casele lor, de tema ca aceastea s-ar putea prabusi. Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de…

- Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de Teheran, la ora locala 23:28. Seismul s-a produs la o adancime de 7 kilometri. Ulterior, magnitudinea seismului a fost evaluata la 5,0. Cutremurul de pamant s-a simtit si in cateva orase iraniene din nordul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite marti, in sud-estul Iranului, in urma unui seism puternic care a provocat totusi putin pagube materiale, informeaza autoritatile iraniene citate de AFP. Seismul, cu magnitudinea 6,2 potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, s-a produs la ora…

- Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: Nehoiu (10 kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri), Covasna (44 de kilometri), Valenii de Munte (47 de kilometri) si Mizil (47 de kilometri). Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un al doilea cutremur…

- Cutremur in Iran, pe 11 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT), potrivit Agerpres , care citeaza Centrul Seismologic din Iran. Epicentrul cutremurului s-a aflat la o adancime de 10 km, in apropiere de orașul Ezgele, dar seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters și citate de agerpres.ro.Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs vineri dimineata in estul Iranului in apropiere de orasul Kerman, potrivit autoritatilor locale, care nu au raportat deocamdata victime omenesti, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Seismul a fost inregistrat la o adancime de 10 kilometri si a fost localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a fost inregistrat in zona de coasta a statului Papua Noua Guinee, din sudul Oceanului Pacific, a informat luni Institutul american de geofizica (US Geological Survey), citat de DPA. Epicentrul seismului a fost situat la 25 kilometri est de localitatea Taron, pe Insula…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un cutremur important s-a produs in urma cu puțin timp la doar cativa kilometrii de graniția cu Romania! Seismul a avut loc in Bulgaria, iar magnitudinea acestuia a fost de 4.5 grade pe scara Richter. Cutremurul a fost clasat ca unul mediu, deocamdata nu exista informații despre victime, certe…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a inregistrat luni in Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters și AFP. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 kilometri. Centrul de alerta pentru…

- Seismul a avut loc luni la ora locala 09.43 (00.43, ora Romaniei) in sud-vestul Oceanului Pacific, la o adancime de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 82 de kilometri est-nord-est de Tadine (Insula Mare, Arhipelagul Noua Caledonie), la 249 de kilometri est-nord-est de orasul Noumea, capitala…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs sambata sudul Chinei, in apropiere de granița cu India, informeaza Reuters, citand Institutul american de geofizica (USGS). Inițial, a fost anunțata o magnitudine de 6,7. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri, pe platoul tibetan, o regiune…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit sambata sudul Chinei, in apropiere de granita cu India, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters și Agerpres. Seismul, raportat initial cu magnitudinea 6,7, s-a produs la primele ore ale diminetii, la o adancime de aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs, vineri, în Ecuador, informeaza Institutul geologic (IG) din aceasta tara, relateaza DPA. Cutremurul a avut epicentrul la circa 20 km sud de orasul de coasta Guayaquil, a adaugat sursa citata. Presedintele ecuadorian…

- Un nou cutremur s a produs in aceasta dimineata, la ora 06:38:28 in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat manual la coordonatele lat. 45.7273, lon. 26.5469.Magnitudinea cutremurului a fost de 2.7 grade pe scara Richter si s a produs la o adancime de 72.3 km.Cele mai apropiate orase de epicentru:…

- Seismul s-a produs la ora locala 14.29 (07.29:, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.Epicentrul a fost situat la 9 kilometri de orasul Pohang, la 58 de kilometri nord de Ulsan si la aproximativ 262 de kilometri de Seul.Potrivit agentiei de stiri Yonhap, seismul s-a resimtit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 1:11, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 126,3 kilometri,…

- Bilantul violentului seism care s-a produs duminica seara la granita dintre Iran si Irak a crescut la 207 de morti pe teritoriul iranian, potrivit unui nou buletin prezentat luni dimineata de celula de criza infiintata de autoritatile locale, informeaza AFP. ‘Din pacate, sunt 207 morti si aproximativ…

- In urma cutremurului, in Iran si-au pierdut viata 164 de persoane, a anuntat Behnam Saeedi, purtatorul de cuvant al Organizatiei Nationale de Management al Dezastrelor din aceasta tara. Oficialii se asteapta ca bilantul victimelor sa creasca in Iran, cand echipele de salvare vor ajunge la…

- Un cutremur puternic, de mica adancime, a avut loc in urma cu putin timp, in apropiere de granita cu Romania, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut o magnitudine de 4.1 si s-a produs la o adancime de doar 4.4 kilometri.

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 6:12, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (35 kilometri), Panciu (42…

- Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri la ora 6:12, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Luna trecuta, in Romania s-au produs 6 cutremure de peste 3 grade pe Richter, doua dintre acestea avand magnitudinea de 4,2 grade pe Richter. Primul…

- Un cutremur subacvatic avand magnitudinea de 6,8 grade pe Richter s-a produs, luni, in apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, a anuntat Institutul geologic american (USGS), citat de DPA, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost localizat la 117,48 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, sambata dupa-amiaza, in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 16:56, la adancimea de 120 de kilometri, titreaza News.ro. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la o adancime de doar doi kilometri, in judetul Maramures. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 15.26, in judetul Maramures. Cutremurul a…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la ora 5.25, in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 126,9 kilometri. Un alt cutremur, cu magnitudinea 2,6, s-a inregistrat, la ora 01.41, tot in…

- Trei seisme au zguduit Romania, in aceasta noapte Romania, toate fiind inregistrate in judetul Buzau. Primul dintre ele a avut loc aseara, la ora 21.15, si a avut magnitudinea de 2.8 grade.Al doilea, de 2.6 grade, s a inregistrat, la ora 01.41, si la adancimea de 72 de kilometri.Ultimul, si cel mai…

- Cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter in Mexic. Epicentrul cutremurului a fost localizat pe coasta statului Oaxaca, din sud-vestul Mexicului. Seismul s-a produs la adancimea de 60 de kilometri, potrivit USGS. Fausto Lugo, seful serviciului de urgenta din Mexico City, a precizat…

- Primul cutremur s-a produs la ora 03:38:43, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta a avut magnitudinea de 3,1 pe Richter si a avut loc la o adancime de 128.5 kilometri. Al doilea cutremur s-a inregistrat la ora 05:33:07, a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc in Marea Egee in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Institutul american geologic USGS, relateaza News.ro, care citeaza AFP. Seismul s-a resimtit puternic in Atena.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a lovit Marea Egee in cursul nopții de miercuri spre joi, a anunțat Institutul geologic american (USGS), și a fost resimțit in special la Atena, scrie AFP, scrie agerpres.ro.

- O fosta polițista din Olanda a strabatut aproape 2.000 de kilometri, din Olanda, ajungand in Romania, pe jos, cu doi caini adoptați din țara noastra, pentru a le cere autoritaților sa imbunatațeasca situația cainilor fara stapan, potrivit unui comunicat de presa remis luni, AGERPRES. Sursa…

- Mai puteti citi si: Magnitudinea cutremurului de miercuri dupa-amiaza, revizuita la 4 pe Richter. Este al doilea seism din ultimele 12 ore Fenomenul „Izvoarele”. Stații pentru seisme de suprafața Cutremur de 3,5 grade pe Richter, joi seara Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s a produs duminica dimineata, in judetul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter a avut loc la ora 04.49, la adancimea de 132,2 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu 45 de kilometri , Odobesti 48 de kilometri , Covasna…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica dimineata, in judetul Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter a avut loc la ora 04.49, la adancimea de 132,2 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 17.58 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter a avut loc…

- Un seism cu magnitudinea de 6 grade s-a produs in largul coastelor prefecturii Fukushima din nord-estul Japoniei, vineri, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua.Potrivit Agentiei Meteorologice Japoneze (JMA), cutremurul de pamant, care a avut loc la ora locala 05:00, a avut nivelul…

- Un cutremur de 6,3 magnitudine s-a produs vineri in estul Japoniei, informeaza The Independent. Seismul a avut loc la 300 de kilometri est de orașul Iwaki, de pe insula Honshu, la o adancime de 77,8 kilometri, potrivit US Geological Survey.

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi, de la ora 15.00, si pana vineri, la ora 10.00, vor fi intensificari temporare ale vantului in nord-vestul, nordul si centrul tarii, cu viteze ce vor atinge la rafala 50 – 55 de kilometri la ora. Temporar, rafalele vor depasi 90 - 110…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa tranziteze sau sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de vant puternic (cod galben). Potrivit unui comunicat de presa transmis, în noaptea…