- Un cutremur cu magnitudinea de 5.1 s a produs sambatat dimineata in Regiunea Centrala a Turciei, transmite CSEM EMSC. Magnitudinea de moment a seismului a fost de 5.4.Seismul a fost localizat la coordonatele 40.76 N si 32.96 E si s a produs la o adancime de doar 5 kilometri.Distantele de la epicentru…

- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs, duminica, in județul Buzau, la o adancime de 14 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.Duminica la ora 17.53 s-a produs in Muntenia, județul Buzau, un…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 grade s-a produs, joi, in sud-vestul Turciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS) preluat de mediafax.Vezi și: CUTREMUR IN POLITICA: Liviu Dragnea a cerut instanței anularea alegerii noii conduceri a PSD / EXCLUSIV Seismul s-a…

- CUTREMUR. Un cutremur puternic s-a produs in Turcia. CUTREMUR. Seismul a avut magnitudinea de 5,8 pe Richter. In sud-vestul Turciei, acolo unde s-a produs, s-a resimțit puternic, fiind un cutremur de...

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc, astazi, in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14:13, la adancimea de doar zece kilometri, scrie mediafax.ro.

- Cutremur cu magnitudinea de 6,9 in vestul Australiei, duminica dimineața, scrie realitatea.net.Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 pe scara momentului s-a produs la vest de orasul turistic Broome, in vestul Australiei, a anuntat duminica Serviciul de prospectare geologica al Statelor

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs sâmbata la nord de insulele japoneze Okinawa, a anuntat Institutul Geologic din Statele Unite, potrivit Reuters.Seismul s-a produs la o adâncime de 257 km, la aproximativ 346 km nord de Naha, capitala prefecturii Okinawa.Nu exista informatii…