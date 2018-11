Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Insulele Jan Mayen. Potrivit specialistilor, epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km. Cea mai apropiata localitate de epicentru este Akureyri din Isnalda, situata la o distanta de 714 km. De asemenea, epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro.Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…

- Duminica, CUTREMUR puternic in Romania. Seismul cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter s-a resimțit in mai multe zone și a fost urmat de o replica Un cutremur puternic s-a simțit duminica, la ora 3.38 in mai multe zone din Romania. INFP a anunțat inițial ca magnitudinea seismului a fost 5,7. Aceasta…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri.

- Un cutremur puternic, cu magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in Romania, arata datele Institutului National pentru Fizica pamantului. Seismul a fost resimtit si in Capitala.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.Seismul a avut loc in jurul orei locale 7.00 (00.00, ora Moldovei).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.6 pe scara Richter a avut loc vineri in sud-estul Iranului, intr-o zona izolata, au transmis autoritatile locale, mentionand ca momentan nu au fost raportate pagube materiale majore sau victime, relateaza Reuters.

- Japonia a recunoscut pentru prima data ca un muncitor de la centrala nucleara de la Fukushima, distrusa de un cutremur si tsunami cu peste sapte ani in urma, a murit din cauza expunerii la radiatii, relateaza miercuri Reuters. Un cutremur cu magnitudinea de 9,0 grade pe scara Richter s-a produs in martie…