Cutremur puternic, de 7,5 grade, in Indonezia (VIDEO) O miscare telurica de o intensitate insemnata a lovit vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Din cate au anuntat reprezentantii Institutului american de geologie, seismul a avut 7, 5 grade pe Richter. Cutremurul s-a produs cu putin inainte de ora locala 18, ora 13 in Romania, si a fost urmat de o avertizare de tsunami. Nu au […] Cutremur puternic, de 7,5 grade, in Indonezia (VIDEO) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

