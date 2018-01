Cutremur puternic de 7,3, duminică dimineață Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a avut loc în largul coastelor statului Peru. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 12 kilometri, potrivit institutului american de geofizica USGS. Cutremurul cu magnitudinea de 7,3 a avut loc la sud-vest de orașul Puquio, însa în acest moment nu sunt informații despre eventualele pagube, informeaza libertatea.ro. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

