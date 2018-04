Cutremur puternic de 6,2, joi dimineață Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipine, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).



Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri, la circa 128 kilometri est de Davao, principalul oras de pe insula, informeaza agentia Reuters.



Institutul de vulcanologie si seismologie din Filipine (Phivolcs), citat de agentia Xinhua, a indicat o magnitudine de 6 si a precizat ca seismul s-a produs la ora locala 11:53… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

