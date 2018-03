Cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,8

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs, sambata, la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 6,7 a avut loc in Papua Noua Guinee. Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

- Mai multe replici seismice puternice au zguduit luni zonele montane din Papua Noua Guinee, la o saptamana dupa cutremurul devastator cu magnitudinea 7,5 care a provocat moartea a zeci de persoane, informeaza Reuters. Trei replici cu magnitudinea de peste 5 au fost resimtite la primele ore ale zilei…

- Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat si in noaptea de joi spre vineri, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 0.57, la o adancime de 142,6 kilometri. Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea 3,9 si s-a…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Autoritatile din Papua Noua Guinee au trimis luni soldati si salvatori in zonele afectate de un puternic seism cu magnitudinea 7,5, produs in timpul noptii in zona muntoasa din centrul tarii, informeaza AFP. Autoritatile, care au avertizat in legatura cu posibile alunecari de teren si…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a avut loc duminica, la aproximativ 125 de kilometri est in largul Insulei japoneze Honshu, potrivit institutului american de geofizica USGS, scrie Reuters. Seismul a avut loc la...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 a avut loc sambata in judetul Buzau aflat in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc la ora 12:00 si a fost localizat de Institutul National pentru Fizica Pamantului in judetul Buzau la o adancime de doar 15 kilometri. Tot sambata dimineata, la ora 6:53, a avut loc…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noappte, in judetul Vrancea, al doilea cel mai puternic din acest an.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri.

- Un nou cutremur important s-a produs, marți 20 februarie, in Mexic, de data aceasta cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Seismul a fos unul de suprafața, producandu-se la o adancime de 50 de kilometri.

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometr...

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- Cutremur de 7,2 grade in Mexic. Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat initial magnitudinea la 7,5/Richter si revizuit ulterior valoarea la 7,2/Richter. Serviciul seismologic…

- UPDATE: Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Acest seism a avut loc la o adancime de 8,9 kilometri, iar epicentrul lui, la 35,5 kilometri est-sud-est de Pinotepa Nacional…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs vineri in largul coastei pacifice a Mexicului, in apropierea portului Manzanillo, fara a produce victime sau pagube materiale, conform Reuters. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anuntat ca epicentrul cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,5 grade, s-a produs in ziua de duminica, 28 ianuarie, in Sud-Vestul Africii. Sursa foto: EMSCSeismul avut loc la ora 16h03min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 grade pe scara Richter a avut loc, marti, in apropierea coastelor Alaskai, fiind emisa si o avertizare de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), informeaza BBC News Online.

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 8,2, a fost resimtit la inceputul zilei in zona Golfului Alaska, determinand lansarea unei alerte de tsunami pentru acest stat american din nord-vestul continentului nord-american si pentru provincia canadiana British Columbia, informeaza DPA, Reuters si AFP.…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un seism cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in largul regiunilor de coasta din centrul statului Peru, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS, n.r.), citati de DPA.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta institutul american de geofizica USGS. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o avertizare de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului,…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (15.38, ora Romaniei), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri, a indicat Ministerul Mediului.Potrivit autoritatilor de la protectia civila, pana in prezent nu au fost inregistrate…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- O persoana a murit, iar alte 56 au fost ranite, miercuri, in urma unui cutremur cu magnitudine 4,2, intr-o zona aflata la 50 de km de capitala iraniana Teheran, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citat de mediafax.