Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc in Arhipelahul Tonga, in Ajun de Craciun. Seismul s-a produs la o adancime de 100,2 de kilometri, cu un epicentru situat la 84 de kilometri nord de capitala Nuku’alofa. Pana acum, nu au fost raportate pagume materiale, iar centrul de alerta pentru tsunami a precizat…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni la sud de orasul Ushuaia din sudul extrem al Argentinei, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati...

- Un cutremur puternic, cu magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in Romania, arata datele Institutului National pentru Fizica pamantului. Seismul a fost resimtit si in Capitala.

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur de magnitudinea 6 a avut loc, la mica adancime, in largul coastelor insulelor indoneziene Java si Bali, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.CUTREMUR in Guvern: Tatal și fratele uneia dintre femeile-ministru vor avea SENTINȚE CU EXECUTARE - VIDEO…

- Un seism cu magnitudinea 7,5 a zguduit vineri insula Sulawesi din centrul Indoneziei, provocand importante pagube materiale, dupa cum au anuntat autoritatile, care nu au furnizat, deocamdata, informatii privind eventuale victime.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Acesta s-a produs la scurt timp dupa ce, tot vineri, un alt cutremur cu magnitudinea 6,1 a provocat moartea unei persoane si a dus la ranirea altor zece, distrugand de asemenea cateva locuinte,

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Acesta s-a produs la scurt timp dupa ce, tot vineri, un alt cutremur cu magnitudinea 6,1 a provocat moartea unei persoane si a dus la ranirea altor zece, distrugand de asemenea