Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 . Imagini surprinse în timpul seismului VIDEO Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 . Imagini surprinse in timpul seismului VIDEO Un puternic cutremur de pamant s-a inregistrat duminica in Chile, la ora locala 12.57 (ora 18.57, ora Romaniei), magnitudinea fiind de 6,8. Cutremurul s-a produs la o adancime de doar 9,8 km, in sud-vestul statului Chile, la 67 km vest de orasul Constitucion. Tara se afla intr-o zona de activitate seismica intensa, in regiunea adiacenta placii Nazca, care se misca…

Cutremurul s-a produs la o adancime de doar 9,8 km, in sud-vestul statului Chile, la 67 km vest de orasul Constitucion. Tara se afla intr-o zona de activitate seismica intensa, in regiunea adiacenta placii Nazca, care se misca rapid si provoaca cutremure devastatoare. Un astfel de cutremur…

25 de persoane au fost ranite si mai multe case, biserici si alte cladiri au fost avariate in urma seismului, relateaza AFP Cutremurul produs la ora locala 4:42 (20:42 GMT, vineri), la o adancime de 11,8 kilometri, a fost urmat de sapte replici cu o intensitate mai mica, potrivit biroului…

