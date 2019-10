Stiri pe aceeasi tema

Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 . Imagini surprinse in timpul seismului VIDEO Un puternic cutremur de pamant s-a inregistrat duminica in Chile, la ora locala 12.57 (ora 18.57, ora Romaniei), magnitudinea fiind de 6,8.

- Cutremurul s-a produs la o adancime de doar 9,8 km, in sud-vestul statului Chile, la 67 km vest de orasul Constitucion. Tara se afla intr-o zona de activitate seismica intensa, in regiunea adiacenta placii Nazca, care se misca rapid si provoaca cutremure devastatoare. Un astfel de cutremur…

- Accident grav pe soseaua de centura a orașului Brovary, Ucraina. Sapte vehicule s-au ciocnit in lant in apropiere de Kiev, unele masini fiind facute praf.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata.Deocamdata nu se cunosc mai multe detalii.

- Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dambovita a murit in Olanda in urma unui accident rutier, dupa ce a intrat cu mașina intr-un TIR. Primele imagini cu impactul in care s-a sinucis barbatul acuzat de moartea fetiței de 11 ani din Gura Sutii, Dambovita, au fost facute…

- Primele imagini realizate cu drona cu podul peste Dunare de la Braila au fost facute publice, joi, 1 august. In imagini poate fi observat inclusiv drumul de legatura spre centura orașului Braila.

- Primele date despre uciderea fetelor au fost naucitoare pentru familii și cunoscuți. Ultimele speranțe ca vreuna dintre ele sa mai fie in viața au fost distruse in momentul in care a aparut marturia fara dubii a criminalului.

- Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse neoficiale afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie metalice…